Sergio is "nen heten teen" en het dessert van Bo en Emily ruikt niet meer naar "20 scheten in een zak"

28/02/17 - 22u58



'Mijn Pop-up' In Mijn Pop-uprestaurant krijgen de zaken recensenten over de vloer die bepalen in welke stad een duo afvalt. Table'O in Kortrijk en Madam P. in Antwerpen sleepten vorige week een ster in de wacht en zijn sowieso veilig.

De recensenten zijn sterrenchef Bart Desmidt en gastvrouw Sandra Vandeguchte, die samen al meer dan 20 jaar hun tweesterrenzaak Bartholomeus draaiende houden. De chef kreeg een indrukwekkende score van 18/20 in de Gault & Millau en Sandra werd verkozen tot gastvrouw van het jaar 2015.

Filly's Ze trekken eerst naar Kortrijk en stappen binnen bij Fanny en Veronique van Filly's. De jury vond dat de dames geen controle meer hadden over hun keuken en dat het vulconcept eerder op stapelen begon te lijken.

De jury vond hun gerechten te flauw en van de diepgevroren langoustines ging het haar van Sergio rechtstaan. De verse langoustines vallen deze keer echter prima in de smaak, al mag Leena ze nog altijd wel ietsje feller kruiden. De jury is aangenaam verrast door de rustige sfeer én dat het vettig stukje spek bij de cocktail werd afgevoerd.

Het Vijfde Element In Antwerpen kregen Bo en Emily de raad om meer groen in hun zaak te steken, maar Bart en Sandra zijn niet overtuigd van het resultaat. Emily probeert dan maar te imponeren met haar bietencocktail, terwijl Bo er alles aan doet om aan te tonen dat hij de smaak van zijn groenten op punt heeft gekregen.

De jury vindt het lekker, maar is niet al te happig op de keuze van de verloren groenten. "Toen wij begonnen, 23 jaar geleden, werden pompoenen gekocht om buiten te zetten en versieringen in te doen. Dat heeft een reden." Het dessert op basis van schorseneren ruikt gelukkig ook niet meer naar "twintig scheten in een zak", zoals Sergio vond.

Verder heeft Bo het moeilijk met de resultaten van vorige aflevering, en is hij het absoluut niet eens met de jury.

Tips van de jury Ondertussen trekken ook Sergio en Sepideh naar de kandidaten met tips. Sergio trekt zijn keukenschort aan en toont Fanny en Leena welke gerechten nog bij hun concept kunnen passen. Fanny is enorm onder de indruk van de kookkunsten van Sergio, en niet alleen dat.

In de zaal probeert Sepideh ondertussen het niveau van Veronique en Yannick van brasserie tot restaurant te tillen. In beide pop-ups moeten bovendien de cocktails dringend onder handen genomen worden.