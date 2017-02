'Net een stukje ET', 'hier sla je een kop mee in' en 'vetkuif als John Travolta': jury weer dé ster van 'Mijn Pop-up'

© medialaan.

video Sergio, Gert en Sepideh zijn voor Mijn Pop-uprestaurant meer dan de kers op de taart. Ze zijn de rum in de mojito, de kaas in de lasagne of de kip in het videeke. Zonder hen is een aflevering aardig, mét hen en hun messcherpe observaties is het van begin tot eind een feest.

In de zevende aflevering gaat de jury langs bij de drie pop-ups in Kortrijk om een nieuwe ster uit te delen. Niet zomaar een versiering, maar een geldprijs van 1.500 euro én een bescherming tegen nominatie. Om die begeerlijke prijs te verdienen, hoeven de duo's alleen maar iets lekkers voor te schotelen. Een eitje, zou je denken. Maar nee, de weg blijkt nog lang, en de gerechten van een bedenkelijk niveau. "Niet te zuipen", "een soort brokkenpap van bloemkool", "echt afschuwelijk". Sneu voor de hardwerkende kandidaten, likkebaarden voor de kijkers!

Yannick en Leena: Meat & Griet "De mensen zijn content, dat zal familie zijn waarschijnlijk." Het is altijd grappig hoe sommige kandidaten verstijven wanneer de juryleden in de buurt komen. Het trio wandelt plagend langs de ramen, wat de zenuwen in de pop-ups al naar ongekende hoogtes jaagt. "Is't goe", lipt Gert naar klanten achter het glas bij Yannick en Leena. "De mensen zijn content, dat zal familie zijn waarschijnlijk." En de toon is gezet. © medialaan.

"Hier kan je een vetkuif mee maken als John Travolta." Het interieur krijgt alvast positieve commentaren, maar dan volgt de horror. Een van de cocktails, toepasselijk genaamd 'Meat', wordt geserveerd met een stuk vettig spek op. Tot afgrijzen van de jury. "Hier kan je een vetkuif mee maken als John Travolta", grapt Gert.

"Als ik dat had opgedronken, had ik poepeloerezat aan tafel gezeten." Volgens Sepideh mist de alcoholvrije cocktail balans, en zijn de andere "veel te fors". "Als ik dat had opgedronken, had ik poepeloerezat aan tafel gezeten", zegt ze. "Niet te zuipen dit", oordeelt Sergio. "Hier moet je een echte drinker zijn om dat aan te kunnen", dixit Gert. Card

"Da weusje ies na nie direct den topper van't joar eh." De amuse brengt geen verlossing. "Hier kan je iemands kop mee inslaan", gromt Sergio terwijl hij zijn mes hardhandig in een salami zet. "Da weusje ies na nie direct den topper van't joar eh", volgens Gert. Sergio kan de gerookte makreelsalade wel pruimen, maar de combinatie "met een stuk keiharde worst waar je je tanden op stukbijt, kan beter weet je".

"Dit is het meest lullige langoustinetje dat ik ooit, ever, in mijn leven ben tegengekomen." Over naar het voorgerecht, steak tartaar met langoustines, mayonaise en mierikswortel. Sepideh schiet in de lach, en stelt vast dat "dit toch triestig is". Op het bordje liggen namelijk ocharme drie ietwat groot uitgevallen garnalen, namelijk volgens Sergio "het meest lullige langoustinetje dat ik ooit, ever, in mijn leven ben tegengekomen." Hij is honderd procent zeker dat ze uit een diepvrieszak komen en haalt die zak ook effectief uit de frigo. "Wegflikkeren", gebiedt hij. "Bel de visboer voor verse langoustines." Beter één mooie grote dan die drie lelijke kleintjes.

"Van eten word je gelukkig en hiervan word je triestig." Sergio vindt ook de steak tartaar niet goed op smaak en vist daar bovendien een grote pees uit. Ook het hoofdgerecht is eerder "triestig" en "iets wat je thuis maakt". "Van eten word je gelukkig en hiervan word je triestig", zegt Sepideh. Teleurstellend, en tot overmaat van ramp is de bediening ook van een laag niveau. "Ik vind dat de kwaliteit van alles heel laag ligt", zucht Sepideh. "Veel werk aan de winkel", weet Sergio. © medialaan.

Fanny en Veronique: Filly's "Iets om op zo'n megagoedkoop trouwfeest te serveren." In Filly's verrassen Fanny en Veronique de jury met hun gezellig interieur. Sergio's lach verdwijnt echter als sneeuw voor de zon wanneer hij een stukje wrap krijgt voorgeschoteld. "Dat is echt het laatste waarop ik zit te wachten", zucht hij. "Iets om op zo'n megagoedkoop trouwfeest te serveren." De meisjes maken de boel ook onnodig spannend door het menu te veranderen op de dag dat de jury langskomt. "Dees is afzien", slaat Fanny een mea culpa in de keuken. © medialaan.

De volgende gerechten zijn beter, behalve dat van Sepideh. "Flauw mannekes, da wilde nie weten. Smaakt echt naar niks!" Gert omschrijft het als "een soort brokkenpap van bloemkool. En de textuur ervan, de combinatie met die vis, dat was gewoon zo fout in je mond, los van smaken nog..." En dan doet hij dit: Card

Intussen is het kolder in de keuken, waar te vroeg wordt gebeld op de bediening "omdat ze er op tijd zouden staan". Om vervolgens keer op keer te zeggen dat borden nog niet mogen worden meegenomen. Jazeker, de zenuwen gieren door de kelen, en Veronique wordt al op slag ongelukkig van de schotels die ze de jury moet serveren. © medialaan.

"Dit is niet vullen, die is echt vooral lullen." "Het was een teleurstelling", mijmert Gert. "En dat is zacht uitgedrukt." Hij eet vooral omdat hij honger heeft, en Fanny en Veroniques concept van 'vullen' is niet echt te bekennen. "Het is meer metselen dan vullen" in de woorden van Sergio. "Ik zou liever nog gewoon een gevulde patat hebben met garnaaltjes op. Daar zou ik doodgelukkig van worden. En poepsimpel he." Voor Sepideh, meestal de meest genuanceerde van de jury, is ook de maat vol. "Dit is niet vullen, die is echt vooral lullen." Ze staat trouwens bééldig met haar 'girls with curves'-shirt.

Wanneer Veronique de desserts brengt, een taartje van braambessen en mascarpone met chocoladevulling, vraagt Sepideh of het concept veranderd is. Veronique geeft de jury gelijk en kan haar tranen niet bedwingen. Ze stelt dat de gerechten werden bedacht door de keuken, en dat zij daar niets aan te zeggen heeft. Ze haalt een beteuterde Fanny erbij, die zich er ook niet kan uitlullen. "Vullen is vullen en dit heeft niks met vullen te maken", herhaalt Sergio. "Ha voor je droom", zegt hij nog. En "volg je buikgevoel". © medialaan.

Mitchell en Daniela: Table'O "Het lelijkste wat ik al ooit van mijn leven gezien heb. Zo fout." Als laatsten zijn Mitchell en Daniela aan de beurt met hun op kunst gebaseerde concept. Dat smaken verschillen, is wel duidelijk, want de jury komt niet meer bij van het boompje met opgezette papegaaien. Hoe lelijk is dat jong?", blaast Sergio. "Het lelijkste wat ik al ooit van mijn leven gezien heb. Zo fout." Gert grapt: "This is not a papa gay. Daar krijg je nachtmerries van." Ze raken er niet over uitgepraat. "Dit zet je toch niet in een zaak?", zucht Sepideh. "Echt afschuwelijk. Maar misschien krijgen ze dat van een dierbare en dan staat dat daar. Maar zet dat dan gewoon thuis of zo." En inderdaad, Daniela en Mitchell hebben het gekregen bij de opening. "Mag je gelijk in de vuilbak gooien" luidt het advies van Sergio.

Op het menu van Table'O staan QR-codes waarmee de klanten meer info kunnen opzoeken over de kunstwerken waarop de gerechten zijn gebaseerd. "Op zich wel leuk", weet Gert, maar Sergio zou liever een boekje hebben. "Gert vindt alles leuk", bromt de topkok. "Hij vond het gewoon leuk om direct te kunnen downloaden en ons te tonen dat hij ermee weg was", lacht Sepideh. En Gert, die is echt zo blij als een kind. "Eindelijk, na al die afleveringen, één keer, er iets is dat me het gevoel geeft: ik sta voor." Even lijken we wel terechtgekomen in een komisch intermezzo van de Boxy-broers. © medialaan.

Het eten in Table'O gaat echter dezelfde kant op als de concurrentie. "Echt niet lekker, niet goed van structuur, waterachtig en toch tegelijkertijd zout...", vindt Sepideh van haar terrine van kabeljauw. "Heel mooi bordje, maar heel weinig smaak." En terwijl Daniela vlot haar draai vindt in de zaal, staat Mitchell in de keuken ocharme zo hard te bibberen dat Sepideh er "compassie mee krijgt". Hij is te gefocust op het visuele en te weinig op de smaak, luidt het. "En daar gaat het toch over." Maar dankzij Daniela krijgt Gert toch voor het eerst het gevoel dat hij op restaurant zit. © medialaan.

"Net een stukje van ET op mijn bord. Ik vind het verschrikkelijk." En dan komt de grote beproeving, namelijk "een koekoek vacuüm getrokken met zwarte houtskool". "Mag ik zeggen dat ik het er afschuwelijk vind uitzien", reageert Sergio meteen. "Net een stukje van ET op mijn bord. Ik vind het verschrikkelijk."

In de nabeschouwing grappen Gert en hij nog over welk stukje van ET het is. "Zijn vingerke", suggereert Gert. "Het kan zijn andere vinger zijn ook hoor." Moedig zetten ze hun tanden erin - "het groene kipje is dan toch niet voor niets gestorven" - maar het verdict is toch "echt niet smakelijk". © screenshot medialaan.

"Je handen zien er zo ongelooflijk smerig uit. Bijna net zo smerig als je hoofdgerecht." De ergste veeg uit de pan moet dan nog komen, wanneer Mitchell het dessert brengt. "Mitchell, als je de volgende keer aan tafel komt, kan je er dan voor zorgen dat je handen netjes schoon zijn?", kijft Sergio. "Ze zien er zo ongelooflijk smerig uit. Bijna net zo smerig als je hoofdgerecht." Gelukkig is het dessert wel het lekkerste nagerecht van de dag. © medialaan.