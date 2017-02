'West-Vlaanderen is het einde van de wereld' en nog 13 dingen die we leerden uit 'Mijn Pop-uprestaurant'

© screenshot vtm.

video In 'Mijn Pop-uprestaurant' komen de zes duo's te weten in welke stad ze een pop-up gaan uitbaten. Zowel in Kortrijk als Antwerpen komen drie zaken naast elkaar, en voor enkele duo's valt hun locatie nogal tegen. Dit zijn de opvallendste momenten uit de tweede aflevering:

1. West-Vlaanderen is het einde van de wereld (voor Antwerpenaren) Veronique en Fanny hopen een pop-up te openen in hun thuisbasis Antwerpen. Tevergeefs, want de gps stuurt hen naar Kortrijk. "West-fucking-Vlaanderen maat!" Card

Wat een reis. Card

© medialaan. "Ik ga Antwerpen echt missen", zegt Veronique terwijl ze Kortrijk binnenrijden. "Ik vind dat zo raar, buiten Antwerpen zijn." Maar al snel is ze gerustgesteld. "Daar is een kapper, dus da's al goed."



Laure en Charlotte mogen wél naar 't Stad, iets waar vooral Charlotte heel blij mee is. De pop-up is vlakbij haar huis, terwijl de Oost-Vlaamse Laure wel iets verder moet rijden.

2. Ruzie is nooit ver weg Ook Antwerpenaren Yannick en Leena moeten naar Kortrijk. "Toen zakte toch efkes de moed in mijn schoenen", zegt Yannick. Het leidt al meteen tot de eerste spanningen van het programma, waarbij Yannick het hoofd laat hangen en Leena hem aanmaant "niet zo negatief te doen". Card

3. Een romance tussen Yannick en Leena is echt echt écht uitgesloten Yannick en Leena weten dat ze elkaar veel meer zullen zien dan hun partners. "Ik stoor me daar niet aan", zegt Yannicks vriendin Lauranne. "Omdat ik echt wel heel zeker dat Yannick en Leena nooit een koppel zouden kùnnen zijn." Net als in de eerste aflevering benadrukken de deelnemers dat ook nog eens zelf. "Absolùùt geen match", lacht Leena.

4. Veroniques lichaam staat vol herinneringen aan haar reizen Haar twee grote passies zijn reizen en de horeca. Card

5. De horeca zit bij Veronique in het bloed "Mijn ouders hebben vier restaurants gehad", vertelt ze. "Drie Braziliaanse en een Belgische keuken. Ik ben eigenlijk zo goed als met de paplepel in de horeca opgevoed." Card

6. De kandidaten schrikken snel De mededeling dat zowel in Antwerpen als Kortrijk niet twee maar drie pop-ups zullen staan, slaat in als een bom. De Antwerpse duo's zijn Karel & Birger (TJOP's), Laure & Charlotte (MADAM P), Bo & Emily (Het Vijfde Element). De pop-ups in Kortrijk worden uitgebaat door Fanny & Veronique (Filly's), Daniela & Mitchell (Table'O) , Yannick & Leena (Meat & Griet). Card

7. Iedereen is bang van de barbecuekerels "We zetten de barbecue aan en we roken de rest gewoon uit." Niemand wil in dezelfde stad staan als Karel en Birger. Zij hebben immers al heel wat ervaring en sleepten ook al prijzen in de wacht op kookwedstrijden. "We waren eigenlijk niet welkom", grappen ze. In Antwerpen zit de sfeer alvast goed. "We zetten de barbecue aan en we roken de rest gewoon uit", grijnst Birger. © medialaan.

8. Al jaagt de jury nog net ietsje meer schrik aan De zenuwen gieren door de kelen wanneer de jury een eerste keer langskomt. Alleen Mitchell blijft kalm: "De jury is om van bij te leren", zegt uitgerekend de kandidaat die koppig het advies van de jury lijkt te gaan negeren. Card

9. De koks zijn meteen verliefd op hun fornuis De duo's reageren allemaal heel enthousiast wanneer ze kennismaken met hun zaak. Maar vooral de goesting van Mitchell valt op wanneer hij zijn fornuis ziet. "Dat is als een cadeautje dat je opent als klein kind en je kunt niet kunt wachten om ermee te gaan spelen." Ook Daniela "kan niet wachten tot we die deur opendoen". © medialaan.

Bo heeft er ook zin in. "Zie je me hier al staan beuzze geven?", lacht hij, waarop Emily hem erop wijst dat klanten hem door de open keuken wel kunnen horen vloeken. "Of als ge mij bitch noemt", verwijzend naar zijn grapje tijdens hun voorstelling. © medialaan.

10. Italianen zingen altijd aan tafel Clichés kunnen niet bestaan zonder een grond van waarheid. Bij Mitchell thuis zet de oma 'O Sole Mio' in. Card

11. De duo's kunnen extra geld winnen De jury gaat een aantal sterren uitdelen aan de pop-up die ze de beste van de stad vinden. Daar hangt een geldprijs aan vast, die de kandidaten sowieso mogen houden. Emily ziet dat hélemaal zitten. Card

De eerste ster is 1.000 euro waard. Ze wordt uitgereikt voor het beste aperitief.

12. Le Sergio nouveau est arrivé De deelnemers zijn vooral bang voor Sergio, al wil die naar eigen zeggen een nieuwe versie van zichzelf laten zien. "Mild beginnen en streng eindigen", legt hij uit terwijl hij over zichzelf spreekt in de derde persoon.

© medialaan. In Filly's gaat de topkok meteen op de vingers van Fanny staan turen, maar tot haar verbazing én tevredenheid is hij vriendelijk en helpt hij ook echt. "Echt tof", glundert ze. "Ik zou direct in The Jane gaan werken, maar ik denk niet dat ik toegelaten word." Veronique kopt de voorzet droog binnen: "Ze hebben daar ook broodsnijders nodig", grapt ze.



Fanny's opgerolde roggevleugel lijkt volgens Gert wel op "de walvis van Pinokkio", en Sergio ontwaart "een fout stripfiguur". Het drankje is alleszins lekker, en Sergio ziet "het begin van iets moois".

13. Het concept moet écht kloppen In Table'O van Daniela en Mitchell trekt Gert een bedrukt gezicht bij het voorgerecht. "Smokt nor niks", vindt hij. "Het voorgerecht was miserie". Card

"Als je die creatie vergelijkt met Karel Appel, dan denk ik dat Karel Appel zich omdraait in zijn graf, hem een pak slaag geeft en hem vervolgens nog leert koken ook." Het duo wil zich toeleggen op de gastronomische keuken met heel veel oog voor een kunstzinnige presentatie. Ze zien kunst als een rode draad doorheen hun gerechten, een geknipte aanleiding voor een boude uitspraak van Sergio. "Als je die creatie vergelijkt met Karel Appel, dan denk ik dat Karel Appel zich omdraait in zijn graf, hem een pak slaag geeft en hem vervolgens nog leert koken ook." Daniela merkt dat er iets mis is. "Ze zijn blijkbaar nog altijd niet overtuigd", stelt ze ietwat eufemistisch. Gelukkig is het hoofdgerecht wel lekker, al kan de jury ook hier de link met kunst niet leggen. Sergio maant de kandidaten dan ook aan goed na te denken, "voor hun eigen bestwil". Daniela wil hun advies volgen, maar Mitchell blijft koppig vasthouden aan zijn concept. En zo is het tweede spanninkje van de reeks een feit.

14. Saus kan sexy zijn Yannick en Leena van Meat & Griet scoren meteen punten met zowel drank als eten, al is er nog werk aan de carpaccio van rundvlees en oesters. Voor het hoofdgerecht duikt milde Sergio opnieuw de keuken in met handige tips. "Dat was een justje met een bepaalde sexiness. Als je zo weinig ervaring hebt, en je kan nu al zo'n lekkere jus maken. Dat zegt iets over iemand." Sergio roept de zaak dan ook uit tot beste van de dag. "Daar kan je drie mooie stevige punten achter zetten." Card

"Al bij al heb ik een heel goed gevoel bij Kortrijk", zegt Gert. "Ik vind dat het niveau van de pop-ups nu al redelijk hoog is. Ik hoop dat in Antwerpen het niveau even hoog is, en dan denk ik dat we een uitzonderlijk sterk jaar hebben."