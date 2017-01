Dit zijn de zes duo's van 'Mijn Pop-uprestaurant' 2017

(sam)

video Twee locaties, zes pop-ups, acht duo's. Dat zijn vier kandidaten te veel, waardoor het nieuwe seizoen van 'Mijn Pop-uprestaurant' voor hen al stopt voor het goed en wel begonnen is. De inzet? 50.000 euro. Dat is de helft van de prijzenpot van vorig jaar, al laat VTM geheimzinnig weten dat "die 50.000 euro misschien nog maar het begin is".

Dankzij de vroege kookproef zit voor de kijker meteen de vaart erin, al start het programma gezapig met een knipoog. Juryleden Sergio Herman en Gert Verhulst - "Ziet gij niks aan mij? Ik ben twaalf kilo lichter!" - gaan met de auto Sepideh Sedaghatnia oppikken en komen onderweg een kippenkraam tegen. De goede voornemens van Gert verdwijnen als sneeuw voor de zon.

In Foodmarket Mercado in Antwerpen mogen de kandidaten hun concept en 200 bordjes van hun eten voorleggen aan de juryleden én 150 proevers, die beslissen wie doorgaat. "Mijn Pop-uprestaurant is een zenuwslopend programma", weet Gert. "Je moet uit het goede hout geslepen zijn om dit vol te houden. Vandaag gaan we een eerste keer de druk op de ketel zetten en zien of er duo's zijn die eronder bezwijken. Dit wordt een dag waar ongelofelijk veel van afhangt."



"De kandidaten krijgen zomaar gratis en voor niets een eigen restaurant. Als ze dat goed doen, is hun carrière in die wereld gelanceerd. Dat maakt dit programma zo uniek. De duo's van dit seizoen zijn stuk voor stuk enorm gepassioneerd en echte doorzetters. Ik heb het vermoeden dat dit wel eens een zeer sterke en spannende strijd zou kunnen worden. Misschien wel het strafste seizoen tot nu toe." © medialaan.

"De kandidaten krijgen zomaar gratis en voor niets een eigen restaurant. Als ze dat goed doen, is hun carrière in die wereld gelanceerd." "Wat ik zoek in de duo's is enthousiasme", zegt Sergio. "Ik wil die blik in die ogen zien. Die straling. Ik wil voelen hoe ze ermee bezig zijn en zien hoe ze er zelf in geloven." Hij zoekt eigenlijk een witte raaf. "Ook dit seizoen ga ik op zoek naar een pop-up die net anders is dan een ander. Een duo dat net specialer is. Waarvan ik zeg: yes, this is it. Ik voel de gedrevenheid van de duo's en voel dat ze een tandje willen bijsteken als we dat verwachten."

Eenzelfde geluid bij Sepideh: "Het doet me elke keer heel veel deugd om de jonge kandidaten met zoveel passie en goesting bezig te zien. Ze storten zich met volle overgave in het avontuur en dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Ook dit seizoen wil ik getriggerd worden. Ik wil die klik voelen."

Deze kandidaten krijgen groen licht De duo's die doorgaan zijn Mitchell & Daniela, Karel & Birger, Laure & Charlotte, Leena & Yannick, Fanny & Véronique en Bo & Emily. Zij openen drie pop-upzaken op de Antwerpse Gedempte Zuiderdokken en drie op het Kortrijkse Schouwbergplein.

Bo (24) & Emily (21) - Het Vijfde Element "We zijn allebei een vijs kwijt" © medialaan. Bo en Emily uit Mol kennen elkaar ondertussen zes jaar, van toen ze in hetzelfde restaurant weekendwerk deden. Volgens Bo "zeggen allebei wat ze denken", wat hij ineens illustreert door te stellen dat Emily "een bitch kan zijn". Prettig gestoord, dat is duidelijk. "We zijn ook allebei een vijs kwijt", lacht Bo, waarop Emily zegt dat het alleen bij Bo is. Hij benadrukt dat ze geen koppel zijn, en dat dat zo gaat blijven. Bo is net als zijn vader kok en Emily heeft heel wat ervaring als kelner, al werkt ze fulltime als maatschappelijk assistent. Hun grote droom is om samen een eigen restaurant te openen rond vijf groenten, recht van het Vlaamse veld. Ze krijgen hun concept wel niet echt uitgelegd aan de jury. "Heel vermoeiend", zucht Gert.

Karel (33) & Birger (33) - Tjop's © medialaan. De West-Vlamingen Karel en Birger hebben meteen veel succes met hun barbecueconcept. De kameraden kennen elkaar al 22 jaar en nemen met hun Tjoppie Doppie BBQ-team geregeld deel aan Europese barbecuewedstrijden. Met hun 'low and slow'-technieken konden ze al heel wat prijzen en awards in de wacht slepen. Karel werkt bij de politie en Birger is psychiatrisch verpleegkundige, maar ze dromen van een eigen BBQ-restaurant of BBQ-foodtruck. Ze willen Vlaanderen laten kennismaken met authentieke Amerikaanse barbecuegerechten zoals pulled pork en brisket. Ze zijn als eerste duo uitverkocht.

Veronique (24) en Fanny (23) - Filly's © medialaan. Vriendinnen Veronique en Fanny zijn als tweede duo uitverkocht. Niet alleen omdat ze te weinig puree voorzien hebben, maar ook omdat de proevers hun bordjes kunnen pruimen. Veronique is een vlotte babbelaar die ook nog eens vijf talen spreekt, en Fanny is een creatieve doorzetter. Hoewel ze beiden heel wat ervaring hebben in zaalbediening, zal Fanny de keuken voor haar rekening nemen en hun concept is zeer duidelijk: alles gevuld.

Mitchell (24) & Daniela (22) - Table'O Dit jonge koppel uit Maasmechelen heeft Italiaanse roots en deelt al vijf jaar lief en leed. En ook een blikopener, die ze thuis vergaten. Dat leidt tot extra stress, zeker omdat ze al een uur te laat kwamen. Daniela heeft geen ervaring in de horeca maar zal haar uiterste best doen om een goede gastvrouw te zijn.

© medialaan. Kok Mitchell is heel ambitieus en wil dat al zijn bordjes kunstwerken worden. Hij wil een Aziatische versie van een vitello tonnato maken, of in zijn woorden "een vitello tonnato die op wereldreis gaat". Het leidt tot gefrons bij de jury. Gert belooft al heel streng te oordelen, en ook Sergio heeft zijn bedenkingen. "Een Italiaan die oosters kookt, dan ben ik al op mijn hoede. Ofwel doe je alles oosters ofwel doe je alles zuiders", foetert hij. Mitchell houdt goed rekening met de opmerkingen van de jury en tovert een gerechtje klaar dat iedereen kan bekoren.

Yannick (22) en Leena (21) - Meat & Griet © medialaan. Leena uit Kalmthout en Yannick uit Brasschaat leerden elkaar twee jaar geleden kennen op school en werden direct goede vrienden. Ze vullen elkaar naar eigen zeggen aan, maar hebben ook allebei een relatie. Ze hebben allebei ervaring als kelner maar Leena volgt ook een opleiding als keukenverantwoordelijke. Hun concept is surf & turf, met als doel verrassende combinaties van vis en vlees. Sepideh is meteen blij met het duidelijke concept, en het eten kan ook de andere juryleden bekoren. "Veel passie en enthousiasme, dat voel je bij hen", weet Sergio. "Dat stralen ze uit. Het zijn vechters en winnaars, die moet je erbij hebben. Ondanks dat ze niet veel ervaring hebben."

Laure (20) & Charlotte (21) - Madam P © medialaan. "Alles rond varken", dat is het concept van Laura en Charlotte. Ze vinden het dier namelijk ondergewaardeerd en willen het serveren van kop tot staart. Ze leerden elkaar zeven jaar geleden kennen op het internaat van Ter Groene Poorte en zijn sindsdien hartsvriendinnen. De Oost-Vlamingen zijn rechttoe rechtaan en kregen de stiel met de paplepel mee. Laure groeide op in de slagerij van haar ouders en uitbenen en versnijden kan ze als de beste. Charlotte werkte al snel mee in de traiteurzaak van haar vader en verbleef een jaar in Australië waar ze een foodtruck uitbaatte. Charlotte zal ook in hun pop-up de taak als gastvrouw op zich nemen en Laure zal haar mannetje staan in de keuken.