Preview: waar 'Mijn Pop-up' begint, eindigt dieet van Gert

31/01/17 - 10u47 Bron: vtmnieuws.be

'Mijn Pop-uprestaurant' is terug! En dat is slecht nieuws voor de lijn van jurylid Gert Verhulst. Sinds het vorige seizoen is hij maar liefst twaalf kilo kwijtgespeeld. Zijn succesformule? Niet meer eten. Naar eigen zeggen valt hij met niets meer te verleiden, tot Sergio een kippenkraam spot.