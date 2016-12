'Mijn Pop-uprestaurant' gaat door in slechts twee steden

Door: redactie

TV-nieuws 'Mijn Pop-uprestaurant!' gaat binnenkort van bij de start tussen Antwerpen en Kortrijk. In beide steden zullen niet twee, maar drie pop-uprestaurants naast elkaar worden neergepoot. De kandidaten strijden dus tegen elkaar vanuit twee steden, wat de onderlinge concurrentie nog scherper maakt.

Antwerpen is voor de vierde keer op rij gaststad voor 'Mijn Pop-uprestaurant!' Daar worden de pop-ups geplaatst op de Gedempte Zuiderdokken. In Kortrijk worden er voor de derde keer duo's verwelkomd. Het Schouwburgplein zal in 2017 ook drie restaurants huisvesten. De pop-ups in de twee steden zullen het tegen elkaar opnemen. De opbouw gaat van start op 9 januari 2017.



Momenteel worden de zes duo's volop klaargestoomd door de driekoppige jury. Die bestaat nog steeds uit Sepideh Sedaghatnia, Sergio Herman en Gert Verhulst. Ook Evi Hanssen neemt haar rol als gastvrouw opnieuw op. (MC)