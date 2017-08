"Geen feesten op het dek, bar gesloten": cruiseschip verduisterd tegen piraten

Door: redactie

Het cruiseschip Sea Princess voer van Sydney naar Dubai toen de passagiers te horen kregen dat ze moesten deelnemen aan een piratendrill. © rv.

Toen 1.900 passagiers de haven van Sydney uitvoeren voor een wereldcruise, hadden ze niet verwacht dat er tien van de 104 dagen op zee geen feestjes zouden gehouden worden op het dek, geen filmvoorstellingen onder de sterren en dat de bars gesloten zouden zijn. Na zonsondergang moesten alle gordijnen dicht. De lichtjes die normaal de Sea Princess op de oceaan kenmerken, gingen uit. De reizigers vroegen zich af waarom. De geruchten deden de ronde: een norovirus onder de piraten, een terreurdreiging, een invasie van vampieren? De kapitein Gennaro Arma doorbrak de stilte: "We moeten voorbereid zijn op een aanval door piraten".

De dreiging, zo zei hij, was niet denkbeeldig. Op het eerste deel van de rondreis, van Syndey naar Dubai, meerde het schip aan in Melbourne en Fremantle voor het koers zette naar Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Van daar ging het richting Dubai. Tien dagen voer het schip door gebieden waar het risico op piraterij groot is: de Indiase Oceaan, de Arabische Zee, de Golf van Aden en het Suezkanaal.



Docu over piraterij

De passagiers hadden het nochtans kunnen vermoeden. In hun kajuit was op televisie een documentaire te zien over piraterij op volle zee. Zo werden ze erop gewezen dat piraterij voor problemen kan zorgen.



Het is zelfs een probleem dat steeds groter wordt, hoewel het niet vaak in het nieuws komt. Het meest getroffen gebied ligt voor de kust van Somalië, één van de armste en gewelddadigste landen ter wereld, zonder regering of infrastructuur.



Piraten opereren vanop kleine, snelle en wendbare boten waarmee ze zich achter grotere schepen verbergen. Ze zijn gewapend en hebben ladders mee om schepen langs de romp te beklimmen.



"Naast de blackout van zonsondergang tot de dageraad, moesten de passagiers van de Sea Princess ook deelnemen aan een piraterijdrill", getuigt passagier Carolyne Jasinski. "Daar kregen we te horen wat we moesten doen in het geval piraten het cruiseschip zouden aanvallen. We kregen het advies op de grond te gaan zitten en zich vast te houden aan relingen in het geval het schip een bruusk manoeuvre zou uitvoeren om de piraten te ontwijken".