"Verloren gewaand achtste wereldwonder na 131 jaar opnieuw ontdekt"

15/06/17 Bron: The Guardian

Een schilderij van de Rotomahana-terrassen © Charles Blomfield, 1885.

Nieuw-Zeeland In de negentiende eeuw trokken toeristen van over de hele wereld naar het Noordereiland van Nieuw-Zeeland om de schilderachtige roze en witte terrassen van Lake Rotomahana te bewonderen. Maar na een krachtige vulkaanuitbarsting in juni 1886 zag niemand ze nog en raakte de locatie in de vergetelheid. Nu claimen twee wetenschappers dat ze hebben achterhaald waar het achtste wereldwonder onder een dikke laag as begraven ligt.

Op 10 juni 1886 barstte Mount Tarawera uit en bedekte de wondermooie terrassen met as en modder. Voorgoed, dacht men. Sindsdien had geen mens ze nog gezien. Bovendien waren er weinig aantekeningen van het natuurfenomeen waardoor het stilaan uit ieders geheugen werd gewist.



Gelukkig was er nog de zeer competente Duits-Oostenrijkse geoloog Ferdinand von Hochstetter. Hij had nauwkeurig de locatie van de terrassen beschreven. Maar het duurde nog tot 2010 eer zijn aantekeningen uit 1859 opnieuw aan de oppervlakte kwamen.



Wetenschappers Rex Bunn en Sascha Nolden zijn ervan overtuigd dat de terrassen niet verwoest werden door de vulkaanuitbarsting maar dat ze aan de rand van het meer begraven liggen, vermoedelijk zo'n 10 meter onder de grond.



Volgens de onderzoekers is het in het algemeen belang dat de terrassen weer opgegraven en in hun oude glorie hersteld worden. Ze zoeken fondsen om de opgravingen aan te vatten.



Sinds de publicatie van hun studie in het wetenschappelijke tijdschrift 'Journal of the Royal Society of New Zealand' hebben al heel wat mensen hun steun voor het project uitgesproken. Wanneer omgerekend zo'n 45.000 euro is ingezameld, starten de opgravingswerken.