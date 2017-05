Milan belandt in verkeerde Sydney, hoeft gratis ticket naar juiste bestemming niet meer

Gep Leeflang

3/05/17 - 08u49 Bron: AD.nl

Milan Schipper belandde per ongeluk in het Canadese Sydney in plaats van het zonnige Australische Sydney. © Kevin Hagens/fotobewerking.

Milan Schipper hoeft niet meer naar Sydney, zelfs niet als de reis gratis is. Anderhalve maand geleden kreeg de Nederlander (18) veel persaandacht bij onze noorderburen na zijn hachelijke reisavontuur. Hij dacht toen op weg te zijn naar Sydney in Australië. Maar het vliegtuig bracht hem naar het ijskoude Sydney in de provincie Nova Scotia aan de Canadese oostkust.