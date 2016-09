Nederlandse toeriste krijgt in Nieuw-Zeeland verloren camera na zes maanden terug

Door: redactie

Nieuw-Zeeland Een Nederlandse toeriste die haar fotocamera kwijt raakte in Nieuw-Zeeland na een reis van tien maanden door Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland, krijgt de camera en haar waardevolle foto's een half jaar later alsnog terug. Het waterproof fototoestel werd afgelopen weekend in een rivier gevonden door een wandelaar, die vastbesloten was de eigenaar terug te vinden.

Bibi-Anne de Kleijn vertrok in oktober vorig jaar voor een tien maanden durende trip aan de andere kant van de wereld. Om al haar avonturen vast te leggen, had ze een waterproof fotocamera in haar bagage zitten. Overal ging het apparaatje mee naartoe, tot ze hem een paar weken naar haar aankomst in Nieuw-Zeeland in april dit jaar verloor.



Volgens de vrouw verloor haar vriend de camera toen hij met de camera vastgebonden aan zijn hoofd het water insprong. "We hebben nog urenlang naar de camera gezocht, want alle foto's van mijn reis stonden erop. Ik vond het vreselijk dat we hem niet meer konden vinden en had ook nooit verwacht hem nog ooit terug te zien."



Gelukkig voor Bibi-Anne spotte wandelaar Gus Anning de camera afgelopen weekend tijdens een wandelingetje langs de Tairuarivier in de Coromandel. Hij zag een rode band in het water liggen. Toen hij die uit het water probeerde te trekken, kwam onder een steen de camera tevoorschijn. Het apparaat deed het nog en toen Anning de foto's en video's inlaadde in zijn computer, was hij vastbesloten de camera bij de eigenaar terug te bezorgen. Hij zette een opsporingsbericht op Facebook, dat al gauw massaal gedeeld werd, door de lokale media werd opgepikt en zelfs op enkele Nederandse pagina's verscheen - aangezien hij kon afleiden dat in de video's Nederlands gesproken werd.



Op maandagavond meldde een vrouw zich die het blonde meisje op de foto's herkende en via haar werd contact gezocht met Bibi-Anne, die uiteraard erg blij is dat ze haar foto's binnenkort weer terug heeft. "Het verlies van de camera op zich vond ik niet zo erg, maar wel dat van alle foto's en herinneringen die erop stonden", zegt ze. "Die kan je niet terug kopen."