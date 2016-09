Tiener opgepakt wegens verdacht gedrag aan Sydney Opera House

Door: redactie

9/09/16 - 11u20 Bron: Belga

Een veiligheidsagente patrouilleert bij de ingang van het Sydney Opera House. © afp.

In Australië is gisteren een jongeman van 18 opgepakt aan het Sydney Opera House. Volgens de politie vertoonde de tiener, die een rugzak droeg, verdacht gedrag en maakte hij extremistische opmerkingen tegen twee agenten.

De 18-jarige werd zonder incidenten ingerekend en zijn rugzak werd in beslag genomen voor forensisch onderzoek. Hij werd verhoord en bij een huiszoeking werden "meerdere objecten" in beslag genomen voor onderzoek. In de voorbije nacht werd de tiener beschuldigd van het dreigen met het vernielen of beschadigen van eigendom. Er werden hem geen terrorismegerelateerde feiten ten laste gelegd.



Oproep van IS

Het incident komt er nadat terreurgroep Islamitische Staat eerder deze week had opgeroepen tot 'lone wolf'-aanvallen op toeristische trekpleisters in Sydney, zoals het Opera House en Bondi Beach. De Australische eerste minister Malcolm Turnbull had dinsdag nog gezegd dat de terreurdreiging in het land "reëel" is en dat in de afgelopen twee jaar al tien aanslagen werden verijdeld.