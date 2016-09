Als Hitler verklede schooljongen wint prijs in bijzijn van Joodse kinderen

Door: redactie

Een Australische jongen die een schoolevenement bijwoonde terwijl hij gekleed ging als Hitler, is gekozen als "één van de best geklede leerlingen". Het St. Philips College in de midden-Australische stad Alice Springs putte zich uit in excuses toen daarover flinke commotie was losgebarsten.