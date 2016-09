Meisje (6) probeert met bijl bewapende inbrekers te stoppen

Karolien Koolhof

7/09/16 - 23u56

video De 6-jarige Nieuw-Zeelandse Sarah Patel wordt sinds maandag geroemd als een held. Zonder enige angst rende ze op een gewapende inbreker af, in een poging hem te stoppen. De dieven sloegen uiteindelijk op de vlucht, maar werden later ingerekend.

De elektronicazaak van de familie van Sarah was maandag het doelwit van zes overvallers. Op bewakingsbeelden is te zien hoe Sarah op een van de overvallers afrent als hij een winkelmedewerker aanvalt. Ze grijpt zijn been, maar rent weg als ze ziet dat de inbreker een bijl vasthoudt. "Ik wilde hem redden", zegt Sarah tegen de New Zealand Herald.



Na haar reddingspoging ging het meisje op zoek naar haar opa. "Ik wilde weten waar hij was", aldus Sarah. Samen met haar opa en moeder ging ze vervolgens in een auto achter de inbrekers aan. De politie wist de dieven uiteindelijk te stoppen door spijkermatten neer te leggen. Vijf mannen van 16 jaar zitten inmiddels vast, naar de zesde wordt nog gezocht.



Positief

Op school mocht Sarah haar bijzondere verhaal vertellen. Volgens haar moeder Nashrin kon ze echter niet alle details prijsgeven. "De leraren wilden het van de positieve kant bekijken. Ze wilden uitleggen wat een overval was en hoe Sarah ontsnapte. Een heldendaad, maar een deel moest verborgen blijven, zodat de andere kinderen niet bang zouden worden."