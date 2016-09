Koffie voor durvers: de Adelaide Ass Kicker is zo sterk als 80 espresso's

JC

Koffie Maak kennis met de Adelaide Ass Kicker. Met zijn 5 gram cafeïne - het equivalent van ongeveer 80 espresso's - is dit wellicht de sterkste kop koffie ter wereld. Niet voor doetjes dus, en het koude brouwsel komt dan ook met een handleiding. Zou u het aandurven?

De Adelaide Ass Kicker wordt geserveerd in de koffiezaak Viscous Coffee in de Australische stad Adelaide. Volgens nieuwssite Mashable werd de allereerste kop gebrouwen voor een verpleegster op de spoedgevallendienst, die lange tijd wakker moest blijven. Ze deed er twee dagen over om haar kop koffie leeg te drinken, en de drank hield haar in totaal drie dagen op de been.

Boost Sindsdien heeft Steve Benington, eigenaar van Viscous Coffee, de koffie wel wat afgezwakt. Maar één grote Ass Kicker bevat nog steeds 5 gram caffeïne en wordt het best geconsumeerd over een periode van drie tot vier uur.



De koffie is dan ook bedoeld om je gedurende een langere periode energie en kracht te geven, eerder dan een snelle, intense boost. Niet alle cafeïne wordt meteen opgenomen. Dat komt door een combinatie van de lange drinktijd en de 'cold drip'-methode om de koffie te brouwen. Viscous Coffee photos