1/09/16 - 13u25 Bron: VRT

video De politie van de Australische deelstaat Northern Territory heeft een uitzonderlijk grote krokodil gevangen. Het reusachtige exemplaar van 4,33 meter had vee aangevallen.

Het kon in een val worden gelokt en is naar een krokodillenboerderij gebracht. Het dier was lastig te pakken te krijgen, zei Sergeant Mark Berry. Volgens de veeboeren op wiens terrein de vleeseter gevangen werd, huist er zelfs nog een grotere soortgenoot, en dus is de val opnieuw opgesteld.