500 koeien gestolen in grootste veeroof ooit

Nieuw-Zeeland In Nieuw-Zeeland hebben veedieven de vangst van de eeuw gedaan nadat ze zo'n vijfhonderd koeien ter waarde van een miljoen Nieuw-Zeelandse dollar hebben gestolen. De diefstal gebeurde op een boerderij in Asherton op het Zuidereiland. Het gaat over de grootste veeroof ooit in het land. Boeren klagen al langer over het feit dat de politie niets doet en de waarde van vee onderschat.

"De koeien zijn waarschijnlijk niet in een nacht gestolen, maar over verschillende nachten. Daarbij hebben de dieven de dieren waarschijnlijk in kleine vrachtwagentjes geladen", zegt Andrew Hoggard, van de nationale Boerenbond. "Er zat een behoorlijke afstand tussen de weides waar de koeien stonden en de boerderij, waardoor er geen zicht was op het vee."



De koeien waren eind juli voor het laatst geteld, wat betekent dat de diefstal de gehele maand heeft kunnen plaatsvinden.



Illegale vleesverkoop

Over het lot van de gestolen beesten is Hoggard pessimistisch. "Ik denk dat de koeien inmiddels geslacht zijn voor illegale vleesverkoop, aangezien de meeste veediefstal voor de illegale vleesbusiness bestemd is", zegt Hoggard. "Ik vraag me af waar en hoe ze in hemelsnaam zoveel dieren hygiënisch hebben kunnen slachten."



Boeren klagen al langer over het feit dat de politie niets doet en de waarde van vee onderschat. "Deze koeien waren een miljoen dollar (650 duizend euro, red) waard. Als er zoveel geld uit een bank zou worden geroofd, zou er schande geroepen worden, maar de politie ziet vee niet als 'geld'. Maar dit is extreem serieus: een diefstal van deze schaal kan een bedrijf failliet laten gaan."



De Nieuw-Zeelandse politie wilde niet op het voorval reageren.