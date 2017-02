Grootste Batibouw ooit donderdag van start

Door: PUBLIREPORTAGE

De 58ste editie van bouwbeurs Batibouw opent donderdag de deuren voor professionelen, zaterdag voor het grote publiek. De beurs zal 80 exposanten meer tellen dan vorig jaar. Voor de eerste keer zijn alle paleizen van Brussels Expo vol, aldus organisator FISA.

Zowat 12.000 exposanten bieden hun diensten aan de bezoekers aan. Elk aspect van het (ver)bouwproces is er vertegenwoordigd, van architecten, banken, bouwbedrijven, alles voor de inrichting van een woning tot zelfs advocaten en vastgoedmakelaars. Ook de overheid is aanwezig, met bijvoorbeeld uitleg over premies.



De "Garden Room" die vorig jaar nieuw was, kent nu een vervolg in Paleis 12. Nieuw dit jaar is de "Light Avenue" met alles over verlichting in huis. Voor de professionelen gaat er dan weer veel aandacht naar nieuwe digitale evoluties. Er is weer optimisme in de bouwsector: de activiteit nam vorig jaar met zo'n 3,7 procent toe, het aantal werknemers stabiliseerde na jaren van daling en er werden meer bouwvergunningen afgeleverd in de eerste negen maanden.



De beurs opent donderdag om 10 uur de deuren voor professionelen uit de sector, vanaf zaterdag is het grote publiek aan de beurt. Batibouw loopt tot zondag 26 februari, op donderdag 23/2 is er een nocturne (tot 23 uur).



Vorig jaar brachten 302.677 mensen een bezoek aan de beurs.