Leasing: ook interessant voor particulieren?

Almaar meer merken pakken uit met Private Leasing voor gewone consumenten: een vorm van autohuur of financiering die al jaren is ingeburgerd bij bedrijven maar niet bij particulieren. Ons advies: bent u van plan een nieuwe auto te kopen - tijdens het Autosalon zijn er forse kortingen te scoren - , bekijk dan zeker de eventuele aanbiedingen van het merk in kwestie.

Een algemene regel is er niet. Het is dus niet zo dat autoleasing sowieso altijd interessanter is dan kopen, of omgekeerd. Je moet geval per geval bekijken. Wel duidelijk is dat private leasing vooral interessant is voor jonge mensen of gezinnen die geen kapitaal klaar hebben om in een auto te investeren, en ook niet de financiële armslag hebben om veel te gaan lenen.



Een ander principe dat duidelijk naar voren komt als we de talrijke aanbiedingen bekijken, is dat leasing voor particulieren vooral interessant is voor kleine auto's, minder voor grote auto's. Dat heeft alles te maken met de prijs. Hoe kleiner en goedkoper de auto, hoe scherper de maandprijs die de merken kunnen aanbieden: zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de aankoopprijs.



Een voorbeeld: tijdens van het Autosalon biedt Renault zijn Clio met instapbenzinemotor van 1,2 liter aan voor een maandprijs van 199 euro. Daarin zitten verzekering, rijtaks en onderhoud. Een zeer goede deal, want voor dat geld kun je, zelfs als je hem lang houdt en weinig problemen hebt, geen auto kopen en onderhouden. Het spreekt vanzelf dat je wel altijd de kleine regeltjes in het contract moet lezen. Daarom is geen goed idee om meteen op het salon te tekenen, zonder dat een vertrouwenspersoon het contract grondig heeft bekeken.