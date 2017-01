Belg droomt van een Audi maar koopt een Golf

Door: redactie

19/01/17 - 07u03

© rv.

Belgen dromen van een Audi RS4 of een Mercedes-Benz GLC-klasse, maar gaan uiteindelijk voor een Volkswagen Golf of Opel Astra. Dit blijkt uit een analyse van het zoek- en kijkgedrag van het afgelopen jaar op zoekertjessite 2dehands.be. Logisch: de Audi RS4, een model uit 2012, kostte toen nieuw liefst 110.000 euro en ook tweedehands hoest je er makkelijk nog zo'n 50.000 euro voor op. Een Volkswagen Golf daarentegen heb je nu nieuw al voor 'amper' 15.000 euro.



2dehands.be onderzocht welke zoekertjes het vaakst bekeken werden en welke de meeste biedingen en reacties kregen, en dus waarschijnlijk het meest gekocht werden. Dat resulteerde in een top vijf van droomauto's en eentje met meer realiteitszin.