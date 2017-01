Ontdieseling sterk ingezet: België met 5.194 elektrische wagens in top drie EU

Door: redactie

17/01/17 - 18u12

Op het Autosalon kan je onder meer de Ecar 333 bewonderen, een elektrische driewieler van Belgische makelij. © Photo News.

"De milieuvriendelijke wagen verovert langzaam maar zeker het hart van de Belgen", aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein vanop het Autosalon. Volgens cijfers van Febiac rijden er nu 5.194 elektrische wagens in België, waarvan 3.732 in Vlaanderen. We staan zo, binnen de Europese Unie, op de derde plaats.

Ik ben ervan overtuigd dat naarmate er meer laadpalen bijkomen, de actieradius vergroot en de prijs daalt, steeds meer mensen zullen kiezen voor volledig elektrisch Bart Tommelein

Uit de laatste cijfers van het European Alternative Fuels Observatory (EAFO) blijkt dat België in 2016 opklimt in de rangschikking. Wat elektrische wagens betreft - batterijaangedreven en plug-in hybride - stijgen we van de zevende naar de derde plaats binnen de Europese Unie. Voor voertuigen op CNG, aardgas, komt België de top tien binnen op de vierde plaats.



"De meeste milieuvriendelijke voertuigen rijden in Vlaanderen", zegt Tommelein. "Vandaag gaat het over evenveel elektrische voertuigen als voertuigen op CNG. Plug-in hybrides vormen duidelijk een belangrijke overgangstechnologie, bij de nieuwe inschrijvingen voor elektrische wagens is nog ongeveer de helft plug-in hybride. Ik ben ervan overtuigd dat naarmate er meer laadpalen bijkomen, de actieradius vergroot en de prijs daalt, steeds meer mensen zullen kiezen voor volledig elektrisch", aldus Tommelein.



5.194 wagens rijden elektrisch in ons land, 3.732 ervan in Vlaanderen. 5.372 voertuigen rijden op CNG, meer dan een verdubbeling tegenover begin 2016, 3.727 daarvan rijden in Vlaanderen.



Wie kiest voor een emissievrij voertuig - op elektriciteit of op waterstof - kan daarvoor een premie krijgen. In 2016 liepen enkele tientallen mensen die premie echter mis en dat had voornamelijk te maken met de strakke timing en de te ingewikkelde procedure. Vanaf vandaag verloopt alles eenvoudiger: om een premie aan te vragen, volstaat het om je drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig aan te melden. Vorig jaar moest je nog twee stappen doorlopen: een dossier indienen bij de aankoop - binnen de dertig dagen - en een bij de ontvangst van de auto.



94 procent op diesel

De ontdieseling bij particuliere voertuigen is duidelijk ingezet, maar dat geldt niet voor bestelwagens. In 2016 reed liefst 94 procent op diesel. "Daarom vergroenen we de verkeersfiscaliteit voor een lichte vracht. Vanaf 1 juli dit jaar betaal je minder verkeersbelasting voor voertuigtypes met een lagere CO2-emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen. We moedigen elektrische, CNG-, en benzinemodellen aan en stimuleren zo de ontdieseling. Voor elektrische bestelwagens zal je helemaal geen verkeersbelasting meer betalen. Voor CNG-bestelwagens geldt de vrijstelling tot en met 2020."