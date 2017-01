Connected aan het stuur

Door: redactie

17/01/17 - 12u28

© Mercedes.

Met onze smartphone zijn we quasi permanent online. In de autowereld spreken ze dan van 'connected'. Want in onze wagen willen we uiteraard niet afgesneden worden van de wereld. Connectiviteit is in geen tijd uitgegroeid tot een wapen in de felle concurrentiestrijd tussen de merken.

De term 'connected car' is een vlag die een enorm gevarieerde lading dekt. De auto-industrie beseft zeer goed dat het belangrijk is om onderweg online te blijven - mede dankzij de druk van Europa. Dan gaat het niet zozeer om surfen of sociale media, maar wel om een noodsysteem aan boord. Vanaf 1 april 2018 moeten alle nieuwe modellen een geautomatiseerd noodoproepsysteem krijgen. Het systeem heet eCall: bij een ernstig ongeval belt het automatisch het Europese alarmnummer 112 en seint het de locatie van het voertuig door aan de hulpdiensten. Ook als de bestuurder niet langer in staat is om zelf de hulpdiensten te bellen, wordt de oproep gelanceerd. Volgens schattingen zou eCall de responstijd bij ongevallen kunnen versnellen tot 40% in stedelijke gebieden en tot 50% in landelijke gebieden, waardoor jaarlijks 2.500 levens zouden gered worden. Vandaag zijn verschillende automerken al overgegaan tot het inbouwen van deze functie. Het gaat daarbij niet alleen om premiummodellen of -merken: Opel promoot zijn OnStar bijvoorbeeld al vanaf de benjamin in het gamma, de Karl. eCall maakt gebruik van een verborgen ingebouwde simkaart, zoals elke smartphone die ook nodig heeft om via een mobiel netwerk online te kunnen gaan. © rv.

Eigen webportalen

Wanneer de auto online is, biedt dat tal van mogelijkheden aan de merken om hun klanten aantrekkelijke extra's aan te bieden. Zowat alle constructeurs, met de premiummerken op kop, werken hard aan eigen webportalen. Die bieden meer of minder apps aan, zinvolle of totaal overbodige, zoals we dat ook van de smartphoneomgeving met hun appstores kennen. Als meest zinvolle toepassing komt online verkeersinformatie uit de bus. Die biedt het voordeel sneller en correcter te werken dan wat de FM-radio via zijn TMC-functie binnenhaalt. Een aantal automerken heeft er een erezaak van gemaakt om de best mogelijke verkeersinformatie te leveren. Daarom ook draait de aanbieder van navigatiesystemen TomTom vandaag het meeste omzet als leverancier van verkeersinformatie. Audi, BMW en Mercedes-Benz kochten in 2015 samen Here, de geodata-tak van Nokia. Die heeft liefst tweehonderd landen in portefeuille en biedt performante real time verkeersinformatie in ruim vijftig landen.



Geparkeerde auto vinden

Naast de voor de hand liggende nuttige toepassingen zijn er heel wat zaken waarvan ieder voor zich moet uitmaken wat ze waard zijn. We noemen het terugvinden van de geparkeerde auto, de mogelijkheid tot telediagnose bij foutmeldingen, openen en sluiten op grote afstand, onderhoudsmanagement (een groot woord voor het plannen van afspraken voor onderhoud), entertainment (zoals muziek streamen of internetradio), en servicetoepassingen (zoals het opvragen van de brandstofvoorraad aan de ontbijttafel). Alle mogelijkheden die een connected car biedt, zijn ontegensprekelijk verleidelijk, maar zeker niet gratis. Zo moet de auto altijd via een mobiel netwerk verbinding maken met het internet. Ook daar hebben de meeste merken flink hun best gedaan om de kosten in toom te houden, maar waakzaamheid is geboden. © Mini.

Drie jaar gratis

Heel vaak krijg je een aantal services voor bepaalde duur gratis, bijvoorbeeld drie jaar real time verkeersinformatie, maar daarna wordt de gebruiker aan de kassa geroepen. Zo biedt Skoda's gloednieuwe SUV Kodiaq bijvoorbeeld de eCall-functie en nog enkele toepassingen gedurende veertien jaar zonder kosten, maar rekent na één jaar gratis kennismaken wel kosten aan voor openen en sluiten op afstand.



Smartphone als modem

Ook zonder eCall is de stap naar de connected car mogelijk als je de vertrouwde smartphone als modem gebruikt om de verbinding met het internet tot stand te brengen. Automerken bieden almaar vaker de mogelijkheid om de bediening over te nemen op het ingebouwde (aanraak)beeldscherm in het dashboard, evenals met de stuurwielbedieningen. De smartphone is dan een component in het infotainmentsysteem van de auto.