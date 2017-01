70 jaar Ferrari: iconisch vanaf dag één

Door: redactie

17/01/17 - 12u20

© rv.

Welk automerk spreekt het meest tot de verbeelding? De kans is groot dat velen Ferrari zullen noemen. De constructeur uit het Italiaanse Maranello viert dit jaar feest. Het is 70 jaar geleden dat de eerste Ferrari de fabriek verliet.

© rv. Op 2 maart 1947 is de eerste auto met de naam Ferrari afgewerkt. Het model, een open tweezitter met de typering 125 S, is bedoeld voor het circuit. Onder de motorkap steekt een kleine V12. De 125 verwijst naar de inhoud van één cilinder (in cc). Ferrari's eerste auto voor de openbare weg is de gesloten 166 Inter in 1949.



Racewedstrijden

Ferrari bestaat als merknaam precies zeventig jaar, maar daar gaat wel een hele geschiedenis aan vooraf. Die heeft alles te maken met stichter Enzo Ferrari. Hij wordt in 1898 in Modena geboren, in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna. Meteen na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, begint hij met autoracen. Eén jaar na zijn debuut sluit hij zich aan bij Alfa Romeo. In 1929 richt hij zijn eigen team op, de Scuderia Ferrari, weliswaar onder de vleugels van Alfa. Enzo is behoorlijk succesvol en in 1932 siert hij zijn Alfa's met de afbeelding van een steigerend zwart paard op een gele achtergrond. Hij doet dat op aansturen van graaf Enrico Baracca, wiens gesneuvelde zoon dat embleem op zijn gevechtsvliegtuig droeg tijdens de Eerste Wereldoorlog. De gele achtergrond is een keuze van Enzo zelf, waarmee hij verwijst naar de kleur van zijn geboortestad. Van dan af rijden de auto's van Enzo van overwinning naar overwinning. In 1933, bij de geboorte van zijn zoon Alfredo, die de troetelnaam Dino krijgt, heeft hij persoonlijk negen zeges op zijn actief en beslist hij om niet langer zelf te racen. Wel blijft hij zijn Scuderia Ferrari leiden en hij doet dat tot in 1939. Dan breekt hij met Alfa Romeo door onenigheid. Hij mag wel vier jaar lang de naam Ferrari niet gebruiken. Daarna beslist Enzo om zelf een auto te ontwikkelen. Eerst gebeurt dat onder de naam Auto-Avio Construzioni, maar in 1947 schakelt Enzo over op zijn eigen naam. Een nieuw merk is geboren. © rv.

Vijftien wereldkampioenen

Ferrari blijft trouw aan zijn oorspronkelijke roeping en laat zich vooral opmerken in de racerij. Het merk met het steigerend paard kan een indrukwekkend palmares voorleggen, vooral in de Formule 1, die in 1950 van start gaat. Ferrari is het enige merk dat onafgebroken aanwezig is in de F1. Tot nu toe heeft Ferrari zestien constructeurstitels behaald en achter het stuur van een Ferrari zijn vijftien piloten wereldkampioen geworden. Juan Manuel Fangio, Phil Hill, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve, Niki Lauda, Michael Schumacher en de Belgen Olivier Gendebien, Paul Frère en Jacky Ickx zijn maar enkele van de piloten die ooit met een Ferrari in de F1 hebben gereden. Ferrari is ook de enige constructeur die zijn F1-auto helemaal zelf ontwikkelt en bouwt. Het merk heeft zich niet alleen in de F1 laten opvallen, maar kan ook een schitterende zegelijst in de uithoudings- en GT-races voorleggen.



Recordbedragen

Ferrari heeft uiteraard ook buiten de racewereld naam en faam gemaakt met een indrukwekkend aantal sportwagens en 'Gran Turismo's'. Dat zijn bijna altijd tweezitters, hoogst uitzonderlijk zijn er vier zitplaatsen. Legendarisch zijn bijvoorbeeld de 250 GTO en de 275 uit de jaren zestig, waarvoor momenteel vlotjes ettelijke miljoenen euro's neergeteld worden. Voor een 250 GTO werd in 2014 een recordbedrag van 35 miljoen euro betaald; de productie ervan beperkt zich dan ook tot 39 exemplaren.

© rv.