Meer laadpalen, minder fossiele brandstoffen

17/01/17 - 12u05

Even zag het ernaar uit alsof de volledig elektrische auto zijn doorbraak zou missen. Dat is niet langer het geval. Naast de grootse plannen van de autoconstructeurs laat ook de politiek van zich horen. Premies helpen als je een elektrische auto wil kopen en het plaatsen van laadpalen wordt aangemoedigd. Daarnaast zou Vlaanderen auto's met een verbrandingsmotor helemaal willen verbieden tegen 2050.

Uit publieksonderzoeken blijkt dat elektrische voertuigen (EV's) alleen succes kunnen hebben als de constructeurs erin slagen om de kostprijs ervan te laten dalen en het rijbereik te doen toenemen. Gezien de beperkte productie van EV's is het nog wel even wachten op een lager prijskaartje. Maar op het vlak van rijbereik is er al veel vooruitgang geboekt. Heel wat modellen krijgen daarvoor zwaardere batterijen geïnstalleerd. In de eerste elektrische wagens zat meestal een lithium-ionbatterij tussen 14 en 24 kWh, goed voor een actieradius van hoop en al 150 km. Vandaag ligt de batterijcapaciteit vaker boven de 30 kWh. Het theoretische rijbereik springt daarmee boven de 200 of zelfs 300 km.



Premie bij aankoop

Daarnaast komen er initiatieven buiten de pure autosector, zoals fiscale en financiële ondersteunende maatregelen. Om meer zero-emissie-auto's (ZE) op de weg te krijgen, compenseert de Vlaamse overheid hun hoge kostprijs. In 2016 is Vlaanderen gestart met het toekennen van een premie van 5.000 euro voor privépersonen die een ZE-auto van minder dan 31.000 euro kopen. De premie vermindert naargelang de auto duurder wordt. Zo ontving de koper van een Tesla nog altijd 2.500 euro. Dit jaar bedraagt de premie nog maximum 4.000 euro, om tegen 2020 helemaal te verdwijnen. Tot 2020 moet ook geen BIV en verkeersbelasting worden betaald. In het plan van de vorige Vlaamse minister van Energie, Annemie Turtelboom, staat het streefcijfer van 60.000 elektrische wagens tegen het jaar 2020. Er is nog een lange weg af te leggen: vandaag rijden in Vlaanderen 8.774 EV's rond (november 2016). Om de vergroening van het wagenpark verder te stimuleren, geldt het kwijtschelden van de BIV en verkeerbelasting ook voor cng-voertuigen (aardgas) en voor hybrides met maximum 50 g per km CO2-uitstoot.



Eén laadkaart

Naast 'persoonlijke' laadpalen is er uiteraard behoefte aan laadpalen die voor iedereen toegankelijk zijn. Om toegang te krijgen tot de laadpalen leverde dat tot nu toe een flink aantal laadkaarten voor de verschillende uitbaters op. Niet echt praktisch. Om daaraan te verhelpen, hebben begin 2016 zes leveranciers van laadpalen (Allego, Blue Corner, Eneco België, EV-Box Belux, EV Point en The New Motion) een overeenkomst gesloten waardoor de gebruiker met één enkele kaart toegang heeft tot de zes laadsystemen. De zes leveranciers verenigen zich in het OpenChargePoint Belgium.



Ultrasnel laden

Als de elektrische wagen zijn grote doorbraak kent, zullen de gebruikers ook langere afstanden willen afleggen of naar het buitenland rijden, zonder te veel tijd te verliezen bij het opladen. Om dat te vergemakkelijken, gaan BMW, Mercedes, Ford en de Volkswagen Groep samen een Europees netwerk van 400 ultrasnellaadstations aanleggen. De bouw van deze stations zou nog dit jaar beginnen, zodat er tegen 2020 verschillende duizenden laadpunten beschikbaar zijn. Het netwerk zal over een energiecapaciteit van 350 kW beschikken, beduidend sneller dan de krachtigste laadsystemen vandaag. Ter vergelijking: Tesla Superchargers laden op met 120 kW. De tijd van een koffiepauze, zo lang zou een oplaadbeurt duren. Aan de ultransnelle stations kunnen de meeste huidige en toekomstige elektrische modellen terecht.



Vlaamse klimaatresolutie

De politiek houdt zich niet langer in om op lange termijn de ultieme stap te zetten en auto's op fossiele brandstoffen te bannen. In dat verband kwamen vijf partijen (N-VA, CD&V, Open VLD, sp.a en Groen) eind november in het Vlaams Parlement met een opmerkelijke klimaatresolutie. Wat betreft aandrijving, stelt ze dat tegen 2030 het aantal wagens met een verbrandingsmotor op de weg moet zijn gehalveerd. De verkoop van benzine- en dieselauto's wordt verboden vanaf 2035. Tegen 2050 moeten ze helemaal van de weg verdwijnen. De inspiratie voor deze resolutie komt onder meer uit Noorwegen, dat al vanaf 2025 de verkoop van diesel- en benzinewagens wil verbieden. In het Scandinavische land bedraagt het aandeel elektrische wagens vandaag wel 24 procent. In Duitsland moet volgens de Bondsraad, waarin de verschillende deelstaten vertegenwoordigd zijn, de verkoop van benzine- en dieselauto's stoppen in 2030. Ook in Nederland en Zweden circuleren gelijkaardige voorstellen. De burgemeesters van vier wereldsteden - Parijs, Mexico-Stad, Madrid en Athene - willen specifiek dieselauto's tegen 2025 de toegang ontzeggen. De Japanse hoofdstad Tokio voerde eerder al zo'n verbod in. Binnen de Europese Unie bestaat er evenwel twijfel of het wel mogelijk is om auto's met een verbrandingsmotor die voldoet aan de Europese emissienormen, op nationaal niveau te verbieden.