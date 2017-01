Ondanks winterweer toch 86.000 mensen naar eerste weekend Brussels Autosalon

Door: redactie

15/01/17

Het openingsweekend van de 95ste editie van het autosalon van Brussel lokte zo'n 86.000 mensen naar de Heizelpaleizen. Op de openingsdag, gisteren, telde Febiac 41.000 bezoekers. Vandaag kwamen daar volgens de eerste schatting nog eens 45.000.

"We kunnen spreken van een geslaagd openingsweekend, gezien de winterse weersomstandigheden", zegt Joost Kaesemans van Febiac.



Het 95ste autosalon van Brussel is een "klein" autosalon dat zich - naast de vrijetijdsvoertuigen en motorfietsen - ook richt op lichte bedrijfsvoertuigen.



Organisator Febiac zorgde dit jaar voor een nieuwe indeling die gespreid wordt over 10 van de 12 Heizelpaleizen, goed voor 56.000 m2 aan ruimte voor de exposanten.



In paleis 1 van Brussels Expo vindt nog tot 16 januari de vakbeurs Truck & Transport plaats, maar vanaf donderdag 19 januari, wanneer ook de gala-avond plaatsvindt, loopt er in paleis 1 de thematentoonstelling Dream Cars met meer dan 40 exclusieve wagens. "Voor de Dream Cars verwachten we enkele heel drukke dagen en avonden. De mensen willen toch graag nog altijd die Ferrari's en andere exclusieve wagens zien", aldus Kaesemans.



Het autosalon van Brussel loopt nog tot en met zondag 22 januari.