Benzinewagen populair op Autosalon in Brussel

14/01/17

Het Autosalon op de Heizel in Brussel heeft vanmorgen de deuren geopend voor het publiek. Bij het binnengaan stond er al een lange rij aan de ingang, maar alles verliep vlot. Heel veel bezoekers willen natuurlijk een nieuwe auto uitkiezen. En ze laten daarbij dit jaar de dieselwagens bijna allemaal links liggen.

Enthousiaste medewerkers vanochtend voor de start van het Autosalon. Dat is nodig, want toen de deuren openden was het meteen erg druk en werden de hallen overspoeld met bezoekers. Opvallend: heel wat kopers vragen bewust naar een benzinewagen.



Twee jaar geleden was 60 procent van de nieuw ingeschreven wagens nog een diesel, vorig jaar 52 procent. En dat aantal blijft dalen. De verandering komt er door het plan van de federale regering om de accijnzen op diesel te laten stijgen, terwijl die op benzine dalen. Daardoor is het tegenwoordig voordeliger om een benzinewagen aan te schaffen.