Ontdieseling zet zich voort bij nieuwe wagens

Door: redactie

13/01/17 - 13u09 Bron: Belga

Van de nieuwe personenauto's die vorig jaar in België ingeschreven werden, had een kleine 52 procent een dieselmotor. Een jaar eerder was dat nog bijna 60 procent. Het percentage dieselwagens daalt onafgebroken sinds 2010, toen het nog op 76 procent lag. Dat blijkt vrijdag tijdens de persdag van het autosalon in Brussels Expo uit cijfers van automobielfederatie Febiac.

Het percentage nieuwe auto's met een andere aandrijving dan een diesel- of benzinemotor steeg van 2,3 procent in 2015 tot 3,9 procent vorig jaar. Er werden in België in 2016 in totaal 2.055 nieuwe elektrische wagens ingeschreven, waar dat er een jaar eerder 1.360 waren. Vlaanderen was goed voor 1.529 inschrijvingen van nieuwe elektrische wagens vorig jaar, Brussel voor 342 en Wallonië voor 184.



Ook het aantal nieuwe wagens op aardgas kende een forse toename, van 656 in 2015 naar 2.138 vorig jaar. Het grootste deel daarvan was opnieuw voor rekening van Vlaanderen (2.007), met zeer grote achterstand gevolgd door Wallonië (78) en Brussel (53). GAS.be, de Belgische vereniging van gasvaklieden, meldt dat het aantal aardgasvoertuigen op de Belgische wegen in een jaar tijd verdubbeld is. Het Belgische aardgasvoertuigenpark bedraagt bijna 5.400 voertuigen op 1 januari 2017, tegenover 2.600 begin 2016. Eind 2013 waren er nog maar 650 aardgaswagens. Ook het aantal aardgastankstations is fors toegenomen van een veertigtal begin 2016 naar 75 vandaag.



Wagens op aardgas zijn in Vlaanderen vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling en van jaarlijkse rijtaks. Op het autosalon is een stand volledig gewijd aan aardgasvoertuigen.