95ste autosalon van Brussel van start

13/01/17 - 11u55 Bron: Belga

In Brussels Expo is vanochtend de 95ste editie van het autosalon van Brussel van start gegaan voor de pers. Straks zal het salon officieel ingehuldigd worden door prinses Astrid. Vanaf morgen is het grote publiek welkom.

Alle op de Belgische markt actieve autoconstructeurs tekenen present. Deze editie gaat het - zoals traditioneel in de onpare jaren - om een "klein" autosalon, een salon voor de lichte bedrijfsvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen en moto's. Tijdens het vorige gelijkaardige salon in 2015 werden 434.465 bezoekers geteld, een recordaantal voor een "klein" salon. Organisator Febiac hoopt op opnieuw meer dan 400.000 bezoekers.



Febiac zorgde voor een nieuw indeling van het salon, dat gespreid wordt over tien van de twaalf Heizelpaleizen. In paleis 1 van Brussels Expo vindt van vrijdag 13 tot maandag 16 januari de vakbeurs Truck & Transport plaats, en van donderdag 19 (gala-avond) tot zondag 22 januari de thematentoonstelling Dream Cars. Paleis 3 is voorbehouden voor koetswerkbouwers en ombouwers van bedrijfsvoertuigen, en in paleis 8 en de patio worden de gemotoriseerde tweewielers getoond.



Voor de autoconstructeurs zijn de paleizen 4, 5, 6, 7, 9 en 11 gereserveerd, goed voor zowat 45.000 vierkante meter. Paleis 12 ten slotte wordt opnieuw gebruikt als evenementenlocatie. In totaal zijn er dertien wereldpremières aangekondigd, zes Europese premières en 136 Belgische premières. Op het salon zullen in wereldpremière ook elektrische voertuigen van Belgische makelijk te zien zijn, met name drie versies van de E-Car 333 en de Addax MT10, een kleine elektrisch vrachtvoertuig.



De E-Car 333 is een elektrische driewieler, ontwikkeld en gebouwd in België, met een autonomie van 150 tot 300 kilometer en een basisprijs van om en bij de 20.000 euro. De Addax MT10 werd ontwikkeld in Kortrijk en wordt gebouwd in Genk. Het gaat om een klein elektrisch vrachtvoertuig met een laadcapaciteit van een ton. De autonomie van de Addax MT10 ligt rond de 80 kilometer en de prijs tussen 25.000 en 30.000 euro.



De salonbezoeker kan in wereldpremière ook een blik werpen op de Fiat 500X facelift, de Hyundai H350 6-seater, de Jaguar F-Type, de Skoda Octavia en Octavia Combi, de Renault Kangoo Z.E. en de BMW 3.0 CSL Hommage R. Bij de motoren gaat het naast de Mash Five Hundred Sidecar om twee nieuwe Harley-Davidsons: de Milwaukee-Eight en de Street 750.



Een belangrijke wijziging werd doorgevoerd voor de looptijd van het salon, die zowel qua aantal dagen als qua openingsuren ingekort werd. Op weekdagen opent het salon pas om 11 uur de deuren, waardoor bezoekers volgens Febiac niet langer de ochtendfiles op de Brusselse ring moeten trotseren om aanwezig te zijn bij de opening.



Alle op de Belgische markt actieve autoconstructeurs zijn aanwezig op het salon en bij de vrachtwagenconstructeurs tekenen de "zeven reuzen" present. De droomwagententoonstelling Dream Cars heeft ditmaal als thema "Winter Chic", in een sfeer die moet verwijzen naar bergchalets.



Het autosalon wil de bezoeker ook de nodige animatie bieden. Zo is er weer een terreinwagenpiste en zijn er minstens drie keer per dag spectaculaire demonstraties van motoracrobaten van de Circus Trial Tour.



Tickets voor het autosalon kosten 15 euro aan de kassa en 13,25 euro bij onlineaankoop. Voor de beurs Truck & Transport moet aan de kassa 27 euro betaald worden en online 25,25 euro. Tickets voor de tentoonstelling Dream Cars ten slotte kosten 20 euro aan de kassa en 18,25 euro online.



Om bezoekers aan te moedigen om het autosalon te bezoeken op de drie rustigste dagen - dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 januari - biedt Febiac een bijkomende korting op elk online aangekocht ticket voor een bezoek op die dagen.



De veiligheidsmaatregelen van de voorbije edities blijven ook dit jaar van kracht. Zo wordt de toegang voor het grote publiek opnieuw beperkt tot de ingangen van Parking C en paleis 3, met screening ter plaatse.



