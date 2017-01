Auto nog altijd dominant in woon-werkverkeer

Door: redactie

13/01/17 - 12u49 Bron: Belga

© photo news.

De Belgische werknemers stappen nog altijd massaal in de auto om naar het werk te gaan. Vooral in Wallonië is de auto alomtegenwoordig: 94 procent van de werknemers stapt er 's ochtends in de wagen. Van de alternatieven is de fiets het populairst in Vlaanderen en het openbaar vervoer in Brussel. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx.