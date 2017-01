We beslissen sneller over aankoop auto

Door: redactie

12/01/17

video Op de Heizel zijn de laatste voorbereidingen begonnen voor het Autosalon, dat morgen begint. Het is de periode waarin veel mensen een nieuwe auto kopen. Opvallend is dat we sneller beslissen: we gaan gemiddeld maar twee keer naar de garage voor we beslissen, terwijl dat vroeger vier keer was.