Occasie kopen? Die van Kevin De Bruyne heb je voor 130.000 euro

Tom Vierendeels

11/01/17 - 19u16 Bron: eigen berichtgeving

© Tom Vierendeels.

Fan van Kevin De Bruyne en sportieve terreinwagens? Haast je dan naar Mercedes-garage Eurostar 2000 in Sint-Pieters-Leeuw want daar staat de G63 AMG van de topvoetballer sinds deze namiddag in de showroom.