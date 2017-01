Samsung maakt accu waarmee auto na 20 minuten laden 500 km rijdt

bewerkt door: redactie

Samsung heeft een accu voor elektrische auto's ontwikkeld die in amper 20 minuten tot 80 procent kan opgeladen worden. Volgens het bedrijf zou dat volstaan om zo'n 500 kilometer mee te rijden, meldt Tweakers.net.

Met een volle accu zouden bestuurders 600 kilometer kunnen afleggen, meldt Samsung SDI, de accudivisie van het concern. Het bedrijf stelt dat "kennis van materialen en processen" heeft geleid tot een afname van weerstand in accucellen.



In plaats van auto's uit te rusten met meer batterijen, wat ze zwaarder maakt, hoopt Samsung dat snel opladen de angst van bestuurders om zonder stroom te vallen, wegneemt. De massaproductie van de batterijen start wel pas in 2021.



Op de International Auto Show in Detroit presenteerde Samsung ook een accumodule van 24 cellen met een capaciteit van 6 tot 8 kWh, waar conventionele modules 12 cellen en een capaciteit van 2 tot 3 kWh zouden hebben. De geïntegreerde accumodule zou veiliger en lichter zijn omdat ze uit minder componenten bestaat.