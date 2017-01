Welke voordelen bieden de verzekeraars op het autosalon?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

9/01/17

Over enkele dagen gaat het autosalon weerom van start in de Brusselse Heizelpaleizen. Voor veel mensen is dat het moment om een nieuwe auto te kopen, vaak met korting. Ook banken mengen zich in die concurrentiestrijd met financieringen, die wat aantrekkelijker zijn dan anders. Maar vergeet ook de verzekeraars niet. Tal van maatschappijen pakken dezer dagen immers uit met promoties.

Niet alleen promoties voor autofinancieringen Dat banken tijdens het autosalon uitpakken met scherpe tarieven zijn we intussen gewoon. Volgens Spaargids.be, dat de tarieven van alle maatschappijen verzamelde, worden de beste condities momenteel geboden door Record Bank met een jaarlijks kostenpercentage van 1,39%. Een overzicht van de tarieven die worden geafficheerd, kunt u trouwens steeds terugvinden op de website van de tariefvergelijker.



Hoewel ze minder in de schijnwerpers lopen, spelen ook de autoverzekeraars in op het autosalon. Meerdere maatschappijen komen met promoties. Een rondvraag levert alvast enkele aardige voordelen op voor de consument. Sommige slaan daarbij op alle polissen, andere alleen op de omniumverzekering. Sommige stellen voorwaarden aan de bestuurders, andere niet. Lees ook BMW boekt zesde recordjaar op rij

AXA AXA biedt tot eind maart zowel op de verplichte BA Auto, als op de omniumpolissen kortingen aan bestuurders die minstens 25 jaar oud zijn als ze in het te verzekeren voertuigrijhulpsystemen hebben. Het gaat om parkeerhulp (voor en achter), dodehoeksignalisatie, rijstrookondersteuning, automatisch noodremsysteem, aandachtsassistent en proactieve snelheidsregelaar. De maatschappij gaat er vanuit dat wie een beroep doet op een hulpsysteem minder vlug schadegevallen zal hebben of er minstens de impact ervan zal kunnen verminderen. Wie één hulpsysteem in de wagen heeft, ontvangt een korting van 7,5 procent, wie er meerdere heeft, krijgt 15% prijsvermindering. De systemen moeten wel oorspronkelijk ingebouwd zijn in de wagen.

ING Bij ING valt een korting van 10 procent te rapen op de premie voor de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle contracten die online of via Home'Bank worden onderschreven tussen 16 januari en 19 maart.

Belfius Belfius doet het iets anders. De staatsonderneming geeft haar klanten twee maanden gratis op elke nieuwe verzekering die ze afsluiten voor 10 maart 2017. De hoofdbestuurder moet wel tussen 26 en 64 jaar zijn. De verzekeraar biedt zijn klanten daarnaast ook de mogelijkheid om voor 7,50 euro per maand in te schrijven op de bijstandspolis Belfius Assistance. Hiermee krijgen ze één jaar bijstand aan personen plus een voertuig, zowel in België als in het buitenland.

Ethias Ook Ethias pakt uit met een korting, maar dan alleen op zijn vier omniumverzekeringen. Ze krijgen een prijsvermindering van 20% opgekleefd. De promotie geldt voor alle bestuurders, dus ongeacht bonusmalusgraad of leeftijd, voor de eerste jaarpremie van een nieuw contract of bij de vervanging van een voertuig bij bestaande klanten. De tariefvermindering geldt voor alle offertes die tussen 13 januari en 28 februari worden aangevraagd en voor 30 juni 2017 worden omgezet in een contract. De maatschappij past voor haar omniumverzekering geen franchise toe voor bestuurders die ouder zijn dan 30 jaar.

Generali Generali koos eveneens voor een korting op de omnium. Hier valt een prijsvermindering van 15% te rapen op polissen die voor 30 april worden afgesloten. Het voorstel is wel onderhevig aan voorwaarden. Zo moet het gaan om de verzekering van een nieuwe wagen met bouwjaar 2016 of 2017. Voorts moet de aanvrager een bonus malus hebben van 0, 1 of 2 en moet hij tussen 30 en 71 jaar zijn op het ogenblik van onderschrijven.

Baloise Baloise biedt een extra korting tot 10 % op Grote Omnium én Kleine Omnium aan families die een Gezinsplan - een pakket met minimum drie polissen (bv. Auto, Brand en BA Gezin) - met Safety Pack bij de maatschappij hebben. De minimum leeftijd van de bestuurder is 25 jaar. Belangrijk hierbij is dat de korting zowel geldt voor nieuwe en tweedehandswagens. Bovendien is het aanbod niet tijdelijk, maar blijvend. Dus tot op het moment van verandering van voertuig of bij een tariefwijziging.