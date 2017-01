Niet alleen gevaarlijk maar ook duur: bijna helft automobilisten checkt nooit bandenspanning

bewerkt door: redactie

6/01/17 - 12u48 Bron: Belga

© afp.

auto Bijna de helft van de Belgische chauffeurs checkt nooit de bandenspanning, en één op de drie kijkt zelfs nooit naar zijn banden om. Dat blijk uit de enquête van het BIVV bij een duizendtal Belgen in opdracht van Recytyre, de Belgische afvalbeheerder voor banden.

Slechts 1 op de 2 bestuurders kent de optimale bandenspanning en nauwelijks 1 op de 3 weet dat de wettelijk voorgeschreven minimum profieldiepte 1,6 mm bedraagt. Bovendien is 71 procent van de bestuurders ervan overtuigd dat de staat van zijn of haar banden perfect in orde is, terwijl onderzoek aantoonde dat dit in realiteit bij slechts 44 procent van de voertuigen het geval is.