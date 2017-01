Audi Brussels bouwde vorig jaar 105.250 wagens

Door: redactie

De Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi heeft vorig jaar 105.250 wagens gebouwd van het kleine model A1 en sportieve broertje S1. "We zijn er voor het zesde jaar op rij in geslaagd om de kaap van de 100.000 auto's te overschrijden", meldt een woordvoerder. In 2015 liepen er evenwel nog 116.216 wagens van de band bij Audi Brussels.

De Brusselse vestiging bereidt zich vandaag volop voor op de komst van het elektrische model e-tron Quattro in 2018. Tot eind 2017 blijft de Brusselse fabriek de A1 bouwen.



Audi Brussels zal ook de batterijen voor de elektrische SUV bouwen. Dat zal gebeuren met eigen werknemers. De zowat 2.600 mensen die vandaag bij Audi in Vorst werken, zullen ook nodig zijn voor de bouw van het nieuwe model.



Audi zal in totaal zowat 600 miljoen euro investeren voor de komst van de nieuwe elektrische SUV naar Brussel. In juni werd nog de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw waarin het koetswerk gefabriceerd zal worden van het toekomstige model.



Na het verdwijnen van Opel Antwerpen en Ford Genk telt ons land nog slechts twee grote fabrieken voor de productie van personenwagens: Audi in Brussel en Volvo in Gent. De productiecijfers van die laatste voor 2016 zijn nog niet beschikbaar. In 2015 bouwde Volvo Car Gent 252.479 wagens.