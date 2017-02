Hugo Broos geland op Zaventem: "Nu van mijn kleinkinderen genieten"

Door: Mathieu Goedefroy

10/02/17 - 07u35

© HLN.

video Kameroenees volksheld Hugo Broos is terug in het land. De winnaar van de Afrika Cup landde vanmorgen iets na halfzes op Brussels Airport en werd er opgewacht door zijn familie. "Opa is the best", stond er op een spandoek te lezen. Een zielsgelukkige Broos sprak meteen na aankomst ook eventjes met onze videoman. "Ik wil nu vooral genieten van mijn kleinkinderen", zei hij.