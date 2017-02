Ook zij maakten van de Africa Cup weer één groot feest

Door: redactie

6/02/17

FOTOSPECIAL

Gisteren schreef Hugo Broos geschiedenis door als eerste Belg ooit de Africa Cup te winnen. Hij versloeg met z'n Kameroen Egypte met 2-1 en dat zorgde voor dolle vreugdetaferelen. Maar eigenlijk was voetbal de afgelopen maand in Gabon weer altíjd een feest, door de vele supporters die op hun eigen gekke manier voor sfeer zorgden in de stadions. Hieronder een selectie van de zotste supporters van de editie 2017: