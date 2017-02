Broos mag met Kameroen Afrika vertegenwoordigen op Confederations Cup

Door: redactie

6/02/17

Hugo Broos (midden) viert de Africa Cup. © Corbis via Getty Images.

Kameroen zal als winnaar van de Africa Cup het Afrikaanse continent vertegenwoordigen op de Confederations Cup. Die wordt van 17 juni tot 2 juli in Rusland gespeeld.

Het team van bondscoach Hugo Broos zal het in groep B opnemen tegen wereldkampioen Duitsland, Chili en Australië. De andere poule bestaat uit Europees kampioen Portugal, WK-organisator Rusland, Mexico en Nieuw-Zeeland.



De wedstrijden worden gespeeld in Kazan, Moskou, Sint-Petersburg en Sochi. Het toernooi wordt beschouwd als een test voor het WK, dat een jaar later in Rusland wordt gehouden.



Kameroen kroonde zich gisteren tot Afrikaans kampioen door in de finale in Gabon met 2-1 te winnen van Egypte. Voor de Ontembare Leeuwen was het de vijfde eindzege in de Africa Cup. De 64-jarige Broos werd zo de eerste Belgische coach die een groot landentoernooi wint.