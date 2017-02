Glunderende Broos na stunt op Africa Cup, maar: "Deze groep zit nog niet aan beste niveau"

Manu Henry

5/02/17 - 23u44

Hugo Broos triomfeert met Kameroen op de Africa Cup © afp.

Wat een stunt. Hugo Broos is de allereerste Belgische coach die erin slaagt de Africa Cup te winnen en geeft zo alle criticasters lik op stuk. Onze 64-jarige landgenoot reageerde dan ook in opperbeste stemming na de triomf.

"Het klopt dat ik enkele oudere spelers heb vervangen sinds ik aangesteld ben als bondscoach van Kameroen. Er waren spelers die niet meer gemotiveerd waren, daarom heb ik gekozen voor jongere spelers. We hebben er samen hard voor gewerkt. Deze groep zit echter nog niet aan zijn beste niveau. Desalniettemin ben ik echt blij voor hen. Het is geen groep spelers, maar wel een groep vrienden", zo zei Broos.



Broos kreeg bij zijn aanstelling als bondscoach van Kameroen flink wat kritiek over zich heen. Met de zege op de Africa Cup geeft hij de criticasters lik op stuk: "Het domste wat je als trainer kan doen is revanche nemen op journalisten. Ik hoop dat de pers in Kameroen me nu heeft begrepen. Geduld en corrigeren zijn codewoorden. Ik denk dat onze relatie nu beter is dan een jaar geleden."



Ook over de bloedstollende finale zelf kwam de Belgische architect van de Kameroeners even terug: "Tijdens de rust vertelde ik mijn spelers wat ze moesten doen in de tweede helft. Ze deden dan ook wat ik hen gevraagd had en je ziet wat het resultaat is. We waren op fysisch vlak ook veel sterker dan Egypte."