Delirium bij Kameroeners in Brussel: "Hugo Broos is God!"

Mathieu Goedefroy

5/02/17 - 23u14

In café Le Senat in Brussel kwamen vanavond honderden Kameroeners bijeen om de finale van de Africa Cup op groot scherm te volgen. Daarbij ook de zus en de broer van Oostende-speler Sébastien Siani. Onze videoman volgde mee de partij en zag hoe de ploeg van onze landgenoot Hugo Broos het haalde: een absoluut delirium met Afrikaanse dans was het resultaat. "Broos is God in Kameroen!" Geniet mee van de waanzinnige beelden.