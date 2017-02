Broos ziet N'Koulou gelijkmaker staalhard binnenkoppen, alles te herdoen in finale Africa Cup

Door: redactie

5/02/17 - 20u47

Elneny opende de score. © reuters.

Het ziet er toch al iets beter uit voor Hugo Broos en zijn Kameroen in de finale van de Africa Cup. De 'Ontembare Leeuwen', die met Collins Fai (Standard) en Sébastien Siani (KV Oostende) twee 'Belgen' tussen de lijnen hebben, stonden bij de rust 1-0 in het krijt tegen Egypte, waar Trezeguet (Anderlecht/Moeskroen) mee het aanvallende compartiment bevolkt. Het was Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny die de score opende na niet al te doortastend keeperswerk van Fabrice Ondoa. Bij de eerste kans die naam waardig stelde Kameroen echter gelijk, Nkoulou kopte machtig raak na een voorzet vanop de linkerflank. 1-1 dus, alles te herdoen.