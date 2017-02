Broos eerste Belg die Africa Cup wint nadat invaller Aboubakar Kameroen in extremis naar delirium schiet

Door: redactie

5/02/17 - 21u52

© reuters.

video Hugo Broos heeft met Kameroen de Africa Cup gewonnen! De groenhemden wonnen de finale immers met 1-2 van Egypte. Broos is de eerste Belg die de oppergaai wegkaapt op het prestigieuze toernooi en pas de tiende Belgische trainer die een buitenlandse prijs pakt. Straf!

© afp.

De 'Ontembare Leeuwen', die met Collins Fai (Standard) en Sébastien Siani (KV Oostende) twee 'Belgen' tussen de lijnen hebben, stonden bij de rust 1-0 in het krijt tegen Egypte, waar Trezeguet (Anderlecht/Moeskroen) mee het aanvallende compartiment bevolkt. Het was Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny die de score opende na niet al te doortastend keeperswerk van Fabrice Ondoa. Bij de eerste kans die naam waardig stelde Kameroen echter gelijk, Nkoulou kopte machtig raak na een voorzet vanop de linkerflank. 1-1 dus, en nadien leek het erop alsof verlengingen soelaas zouden moeten brengen. Dat was echter zonder Vincent Aboubakar gerekend: de invaller kreeg de bal tussen drie Egyptenaren, maar maakte zich toch vrij en knalde de 1-2 op het bord.