Broos eerste Belg die Africa Cup wint nadat invaller Aboubakar Kameroen in extremis naar delirium schiet

Door: redactie

5/02/17 - 21u52

© afp.

video Hugo Broos heeft met Kameroen de Africa Cup gewonnen! De groenhemden wonnen de finale immers met 1-2 van Egypte. Broos is de eerste Belg die de oppergaai wegkaapt op het prestigieuze toernooi en pas de tiende Belgische trainer die een buitenlandse prijs pakt. Straf!

Erelijst:

1957: Egypte (in Soedan), 4-0 tegen Ethiopië



1959: Egypte (in Egypte), eerste in de finalegroep



1962: Ethiopië (in Ethiopië), 4-2 na strafschoppen tegen Egypte



1963: Ghana (in Ghana), 3-0 tegen Soedan



1965: Ghana (in Tunesië), 3-2 na strafschoppen tegen Tunesië



1968: DR Congo (in Ethiopië), 1-0 tegen Ghana



1970: Soedan (in Soedan), 1-0 tegen Ghana



1972: Congo-Brazzaville (in Kameroen), 3-2 tegen Mali



1974: Zaïre (DR Congo) (in Egypte), 2-0 tegen Zambia



1976: Marokko (in Ethiopië), eerste in de finalegroep



1978: Ghana (in Ghana), 2-0 tegen Oeganda



1980: Nigeria (in Nigeria), 3-0 tegen Algerije



1982: Ghana (in Libië), 1-1, na strafschoppen 7-6 tegen Libië



1984: Kameroen (in Ivoorkust), 3-1 tegen Nigeria



1986: Egypte (in Egypte), 0-0, na strafschoppen 5-4 tegen Kameroen



1988: Kameroen (in Marokko), 1-0 tegen Nigeria



1990: Algerije (en Algerije), 1-0 tegen Nigeria



1992: Ivoorkust (in Senegal), 0-0, na strafschoppen 5-4 tegen Kameroen



1994: Nigeria (in Tunesië), 2-1 tegen Zambia



1996: Zuid-Afrika (in Zuid-Afrika), 2-0 tegen Tunesië



1998: Egypte (in Burkina Faso), 2-0 tegen Zuid-Afrika



2000: Kameroen (in Ghana en Nigeria), 2-2, na strafschoppen 4-3 tegen Nigeria



2002: Kameroen (in Mali), 0-0, na strafschoppen 4-2 tegen Senegal



2004: Tunesië (in Tunesië), 2-1 tegen Marokko



2006: Egypte (in Egypte), 0-0, na strafschoppen 4-2 tegen Ivoorkust



2008: Egypte (in Ghana), 1-0 tegen Kameroen



2010: Egypte (in Angola), 1-0 tegen Ghana



2012: Zambia (in Gabon), 0-0, na strafschoppen 8-7 tegen Ivoorkust



2013: Nigeria (in Zuid-Afrika), 1-0 tegen Burkina Faso



2015: Ivoorkust (in Equatoriaal Guinea), 0-0, na strafschoppen 9-8 tegen Ghana



2017: Kameroen (in Gabon), 2-1 tegen Egypte



Winnaars:



Zeven keer: Egypte



Vijf keer: Kameroen



Vier keer: Ghana



Drie keer: Nigeria



Twee keer: Democratische Republiek Congo, Ivoorkust



Een keer: Algerije, Congo-Brazzaville, Ethiopië, Marokko, Soedan, Tunesië, Zambia, Zuid-Afrika