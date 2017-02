Burkina Faso gaat in het slot met het brons aan de haal

Door: redactie

4/02/17 - 22u31 Bron: Belga

© afp.

Africa Cup Burkina Faso heeft deze avond in Port-Gentil de troostfinale van de Africa Cup gewonnen tegen Ghana (1-0). Traore maakte een minuut voor tijd de enige treffer van de partij.

In een evenwichtige eerste helft dreigden Badu en Tekpetey voor Ghana en Nakoulma voor Burkina Faso. Ook na rust waren er mogelijkheden aan beide zijden, maar het duurde tot de 89e minuut vooraleer daar een doelpunt uit voortkwam. Traore trapte een vrijschop snoeihard in de bovenhoek en bezorgde zijn team zo de bronzen plak van de Africa Cup 2017. Frank Acheampong (Anderlecht) bleef bij Ghana de hele wedstrijd op de bank.



Morgen om 20u00 werken het Kameroen van Hugo Broos en Egypte in Libreville de finale van de Africa Cup af.