Hugo Broos geeft criticasters lik op stuk: "Nooit begrepen waarom men mij in begin geen kans heeft gegeven"

Hugo Broos (64) staat morgen met Kameroen tegenover Egypte in de finale van de Africa Cup. Voor aanvang van het toernooi geloofden weinigen in de kansen van het team van de Belgische bondscoach. "De kritiek die we kregen was helemaal niet aangenaam", zei Broos vandaag op een persconferentie.