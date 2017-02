Avram Grant moet vertrekken bij Ghana

Door: redactie

4/02/17 - 17u39 Bron: Belga

Avram Grant. © afp.

Ghana, dat vandaag op de Africa Cup tegen Burkina Faso strijdt om de derde plaats, heeft beslist het contract van zijn Israëlische bondscoach Avram Grant (61) niet te verlengen. Dat bevestigt de Ghanese voetbalbond (GFA) vandaag.

De GFA is al op zoek naar een opvolger voor Grant, die sinds december 2014 aan het roer stond bij de 'Black Stars'. Daarvoor was de Israëliër coach van onder meer Chelsea, Portsmouth en West Ham.



Na de 2-0 nederlaag tegen het Kameroen van Hugo Broos in de halve finales van de Africa Cup proberen de Ghanezen vandaag nog hun toernooi op te smukken met een derde plaats. Dan moeten ze in de troostfinale wel Burkina Faso verslaan.



In de kwalificaties voor het WK 2018 wist Ghana uit twee wedstrijden slechts één punt te puren.