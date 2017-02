Hugo Broos stunt wéér met Kameroen: na Senegal nu ook Ghana eruit en naar finale

© ap.

Africa Cup Hugo Broos heeft zich met Kameroen geplaatst voor de finale van de Africa Cup. De 'Ontembare Leeuwen' kegelden na Senegal opnieuw een titelfavoriet uit het toernooi. Ghana moest er met 2-0 aan geloven. Zondag gaat Broos in de eindstrijd tegen Egypte voor eeuwige glorie. Een straffe stunt van de 64-jarige Brabander, die bij zijn aanstelling een jaar geleden nog werd weggehoond.

"Ik zit nu 29 jaar in het voetbal als coach, maar heb nooit een groep gehad als deze", aldus een dolgelukkige Broos na afloop. "Dit is een droom. Wij verdienen het om in de finale te staan, dit is een ploeg van 23 vrienden." Het moet zijn. Ondanks veel gedoe vooraf over de (te lage) premies, boden de 'Ontembare Leeuwen' zich op het veld aan als een hecht blok. De troepen van Broos, met Siani (KV Oostende) en Fai (Standard) aan de aftrap, namen het openingskwartier voor hun rekening en drukten Ghana tegen het eigen doel. Teikeu zag een kopbal van de lijn gehaald door Afful. Razak bracht redding bij een schot van Tambe.



Acheampong

Ghana, met een bedrijvige Frank Acheampong, kon het evenwicht geleidelijk herstellen en kwam met de rust in zicht dicht bij de openingsgoal. Jordan Ayew knalde vanuit een scherpe hoek voorlangs. Nul-nul halfweg.Acheampong bleef na de pauze op zijn linkerflank voor onrust zorgen bij Kameroen. Partey kon net niet bij de voorzet van de Anderlecht-hazewind. De 'Black Stars' namen het heft resoluut in handen. Broos en de zijnen wankelden, maar begaven niet. Ondoa maakte met een fraaie zweefsprong een vrije trap van Wakaso onschadelijk. Enkele hete standjes voor het Kameroense doel bleven zonder gevolg.



Blunder Boye

Waarna de Ghanezen zichzelf in de voet schoten. Boye verwerkte op knullige wijze een vrije trap, Ngadeu-Ngadjui strafte de blunder genadeloos af. Oudgediende Asamoah Gyan moest de meubelen komen redden, maar het baatte niet. Diep in blessuretijd maakte Bassogog bij een uitbraak de stunt compleet. Hugo Broos kan Kameroen zondag na 15 jaar droogte opnieuw op de Afrikaanse voetbaltroon hijsen. De gewezen Anderlecht-coach is na de verguisde Paul Put, in 2013 met Burkina Faso, pas de tweede Belgische trainer ooit die zich plaatst voor de finale van de Africa Cup.