Levende legende Roger Milla en de rest van Kameroen volledig achter Hugo Broos

Door: Valerie Hardie

2/02/17 - 09u22

© afp.

Een jaar geleden kreeg Hugo Broos in Kameroen nog de wind van voren omdat hij, die 'onbekende' Belg zonder ervaring als bondscoach, plots hun nationale ploeg mocht leiden. Maar nu de 64-jarige trainer de Ontembare Leeuwen naar de finale van de Afrika Cup kan loodsen, sluit heel het land hem in de armen, tot icoon Roger Milla toe.

Roger Milla geeft het eerlijk toe. Ook de ex-international kende Hugo Broos niet toen die op 18 februari 2016 zijn contract tekende als nieuwe trainer van Kameroen. Broos was in de dagen ervoor al afgemaakt in de pers. Versleten voor 'loser' zelfs, als een 'man zonder persoonlijkheid'. "Nu krijg ik niets dan waardering, maar ik heb er hard voor moeten knokken", vertelt Broos. De vooroordelen waren niet min. "Kameroen is heel erg op Frankrijk gericht. Alles wat van daar komt, is per definitie goed. Maar dan stond daar plots een Belg met een heel andere benadering. Nog voor ik één training had geleid, staken ze me al onder de grond. De pers benadrukte graag de mindere periodes in mijn carrière en zweeg over de goede. Ik herinner me dat ik tijdens die eerste persconferentie dacht: 'Wát is me dit?' Maar ik was vastberaden om de uitdaging aan te gaan."



Broos zou niet van zijn principes afwijken. Alweer tot grote ontsteltenis van de pers. "Ze begrepen bijvoorbeeld niet hoe ik het durfde om een 'joueur de cadre' op de bank te zetten. In hun ogen moet een vaste waarde ál-tíjd aan de aftrap staan. Intussen snappen ze beter hoe ik werk en zijn ze niet meer in shock als ik de ploeg wijzig of een titularis niet opstel."



