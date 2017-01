Ghana (met Acheampong) en Egypte laatste halvefinalisten Africa Cup

Door: redactie

Ghana heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van de Africa Cup. Dankzij treffers van de broers Ayew versloegen de Ghanezen Democratische Republiek Congo met 2-1 in het Gabonese Oyem. Paul-José Mpoku (ex-Standard) trof raak voor de Congolezen. In de laatste halve finale knikkerde Egypte Marokko uit het toernooi. Het werd 1-0. Kahraba was de enige die in Port-Gentil tot scoren kwam.

Jordan Ayew opende de score in de 63e minuut. Vijf minuten later lukte Mpoku de gelijkmaker met een afstandsschot. Andre Ayew maakte in de 78e minuut het winnende doelpunt vanaf de strafschopstip. De Black Stars, in de editie van 2015 verliezend finalist, ontmoeten donderdag in Franceville het Kameroen van Hugo Broos in de halve finales. De Ontembare Leeuwen versloegen gisteren Senegal na strafschoppen.



Frank Acheampong (Anderlecht) speelde de hele wedstrijd voor Ghana. Bij DR Congo zat doelman Nicaise Kudimbana (Antwerp) op de bank.



Later op de avond stond de laatste kwartfinale op het programma. Egypte en Marokko gingen de strijd aan voor een plekje bij de laatste vier.



Egypte, de zevenvoudige winnaar van het toernooi versloeg in het Gabonese Port-Gentil Marokko in de kwartfinales met 1-0. Kahraba (87.) zorgde enkele minuten voor tijd voor de beslissing. De invaller reageerde het gevatst op een hoekschop en duwde de 1-0 voorbij de Marokkaanse doelman Munir.



Bij Egypte stond Mahmoud Hassan 'Trézéguet', door Anderlecht uitgeleend aan Moeskroen, heel de match op het veld. Mbark Boussoufa en Nabil Dirar, beiden met een verleden in de Jupiler Pro League, speelden negentig minuten bij Marokko, terwijl Mehdi Carcela op de bank bleef.



Woensdag neemt Egypte het in zijn halve finale op tegen Burkina Faso.