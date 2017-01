Marokko voorbij Togo in Africa Cup ondanks vroeg doelpunt van Dossevi

Door: redactie

Marokko heeft met 3-1 gewonnen tegen Togo in groep C op de tweede speeldag van de Africa Cup. Standard-speler Mathieu Dossevi bracht Togo vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar Marokko stelde nog voor de rust orde op zaken.

Bij Marokko stonden met Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht), Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) en Brusselaar Omar El Kaddouri drie oude bekenden van het Belgische voetbal aan de aftrap. Aan Togolese zijde begonnen met Standard-speler Mathieu Dossevi en STVV-speler Dakonam Djené twee spelers uit de Jupiler Pro League aan de wedstrijd.



Na vijf minuten was het Dossevi die Togo op voorsprong bracht na een knap uitgespeelde counter. Lang kon Togo niet genieten van de voorsprong, want na veertien minuten maakte Aziz Bouhaddouz de gelijkmaker met een kopbal op hoekschop. In de 21e minuut kwam Marokko zelfs op voorsprong na een nieuw kopbaldoelpunt, deze keer van verdediger Romain Saïss. Na de rust nam invaller Youssef En-Nesyri alle twijfels weg voor Marokko met de 3-1 in de 72e minuut.



In de tussenstand in groep C staat DR Congo aan de leiding met vier punten. Marokko volgt op de tweede plaats met drie punten, Ivoorkust heeft twee punten en Togo staat laatste met een puntje. In de laatste groepswedstrijd neemt leider DR Congo het nog op tegen Togo en moet titelverdediger Ivoorkust winnen tegen Marokko om niet vroegtijdige uitgeschakeld te zijn.