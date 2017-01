Wat speler van Guinee-Bissau hier bij aftrap bezielde, weet werkelijk niemand

Door: redactie

20/01/17 - 14u56

Straight off the training ground! What a kick-off routine between Cameroon and Guinea-Bissau #AFCON2017 pic.twitter.com/svuBTNmIBc

video

Het Kameroen van bondscoach Hugo Broos won woensdag met de nodige moeite van Guinee-Bissau. De 'Ontembare Leeuwen' stonden al na dertien minuten 0-1 in het krijt nadat Piqueti de score opende. Dankzij doelpunten van KV Oostende-middenvelder Sebastien Siani en Ngadeu-Ngadjui kon Broos echter opgelucht ademhalen. Behalve Siani maakte ook Collins Fai (Standard) de partij vol bij Kameroen.



De bezoekers deden bij aanvang van de partij overigens al de wenkbrauwen fronsen. Toen de Tunesische ref Essrayri in het Stade d'Angondjé de wedstrijd op gang floot, trapte een speler van Guinnee-Bissau het leer zomaar wild over de zijlijn. Wat de man in kwestie bezielde, daar heeft iedereen het gissen naar. Dat het één van de slechtste aftrappen is, daar twijfelt niemand over. Volgende keer dan toch maar de tegenstander laten beginnen?



Kameroen gaat in groep A met vier punten aan de leiding. Gabon en Burkina Faso volgen op twee punten, Guinee-Bissau is vierde met een punt. Zondag nemen de manschappen van Broos het in hun derde en laatste poulewedstrijd op tegen het gastland. Guinee-Bissau kijkt Burkina Faso in de ogen.